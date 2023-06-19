"Нам ніколи не зрозуміти": майор ЗСУ розповів, що мотивує росіян воювати

За словами екскомандира полку "Азов" Максима Жоріна, щоб змусити росіян воювати командири РФ вдаються до погроз та використовують "загороджувальні загони".

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Командування Збройних сил Російської Федерації мотивує своїх підлеглих воювати за допомогою погроз та насильства. Про це написав колишній командир полку "Азов" майор Максим Жорін у своєму Telegram-каналі 19 червня.

Український захисник зазначив, що у битві за Бахмут російські окупанти втратили десятки тисяч солдатів. За його словами, у місті залишається суттєво кількість тіл росіян, які ніхто не має наміру забирати.

"Нам ніколи не зрозуміти такого цинічного ставлення до людського життя. Вони підлі та нечесні не лише стосовно свого супротивника, а й до своїх людей", — констатував Жорін.

Як зазначає майор ЗСУ, головною мотивацією росіян йти на передову є не любов до своєї країни чи борг перед державою, а насильство. Зокрема, Жорін згадав про існування в російській армії "загороджувальних загонів", які застосовуються окупантами практично на всіх напрямках.

"Щоб мотивувати росіян вийти на позиції командири або погрожують, або б'ють або навіть вбивають своїх підлеглих", — сказав екскомандир полку "Азов".

Нагадаємо, що 14 червня Максим Жорін зазначав, що 3-я окрема штурмова бригада ЗСУ на Бахмутському напрямку зупиняється лише для того, щоб закріпитися на зайнятих позиціях. При цьому ЗС РФ перекидають туди нові резерви.

Ми також повідомляли, що за даними заступника міністра оборони України Ганни Маляр від 19 червня, українські військові минулого тижня просувалися на Бахмутському напрямку, а російські окупанти докладали багато зусиль для зупинення наступу.

Ще ми писали, що, за інформацією BILD від 19 червня, російські окупаційні сили, ймовірно, втратили контроль за частиною Бахмута завдяки успішним діям ЗСУ. Про це журналісти дізналися із документів Міністерства оборони Німеччини.