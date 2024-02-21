Гибридные операции Кремля: в США дали оценку активности агентов РФ в Молдове и Эстонии

Россия использует стратегию этнических разногласий для дестабилизации ситуации. А для подобных операций спецслужбы РФ все чаще прибегают к соцсетям.

Агентство внутренней безопасности Эстонии заявило, что задержало 10 человек по подозрению в причастности к гибридной операции, организованной российскими спецслужбами с целью "сеять страх и создавать напряженность". В связи с этим американские специалисты отметили, что этот инцидент свидетельствует об изменении стратегии Москвы по подрыву соседних демократических государств. Об этом 20 февраля сообщили в Defense One.

Обозреватели пишут, что агенты Кремля использовали социальные сети, чтобы найти граждан Эстонии или российских граждан, проживающих в Эстонии, готовых за вознаграждение атаковать собственность правительственных чиновников. Как заявила генеральный директор Службы внутренней безопасности Марго Паллосон, для подобных операций и российские и китайские спецслужбы все чаще прибегают к соцсетям.

"Плата не была значительной и уж точно не стоила риска. Речь шла о специально направленных заказах на нападение на конкретный объект. Сегодня все чаще и чаще как российские, так и китайские спецслужбы обращаются к людям через социальные сети. Там же было оговорено, какие обвинения предъявляются за нападение на различные сайты", — отметила она.

Эксперты утверждают, что Россия использует стратегию этнических разногласий для дестабилизации общественной поддержки демократического правления. Так премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что Кремль нацелен на все демократические общества, и эстонская власть знает об этом.

"Эстония успешно пресекла гибридную операцию российских спецслужб на нашей территории. Мы знаем, что Кремль нацелился на все наши демократические общества. Наш ответ: быть открытыми и раскрывать их методы. Это способ сдержать вредные действия и сделать нас устойчивыми", — написала она в соцсетях.

Предполагаемые атаки, продолжают эксперты, являются примером гибридной войны, которую НАТО определяет как "взаимодействие или слияние обычных, а также нетрадиционных инструментов власти и средств подрывной деятельности".

Операции в Молдове

Эстония не одинока в качестве недавней цели российских гибридных операций. На прошлой неделе Институт изучения войны заявил, что российские правительственные чиновники также нацелились на Молдову, пытаясь посеять слухи о том, что правительство удерживает средства от регионов, которые не решаются интегрироваться в Европейский союз.

"Кремлевские чиновники и рупоры пытаются создать информационные условия, чтобы оправдать возможные российские усилия по дестабилизации Молдовы и предотвращению ее интеграции в Запад. Сроки проведения возможной российской гибридной операции в Молдове неясны, но Кремль создает информационные условия для того, чтобы она стала возможной в ближайшее время", — подчеркнули аналитики.

Напомним 16 февраля в Польше задержали молодого человека, который выполнял задания, получившие от российских спецслужб. Им мог оказаться гражданин Украины, которому теперь грозит 12 лет лишения свободы