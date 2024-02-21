В России за государственную измену задержали гражданку США, которая собирала деньги на ВСУ

Как отмечают российские медиа, правоохранители задержали Ксению Карелину, которая имеет двойное гражданство. В Государственном департаменте Штатов не получили консульского доступа к женщине, но заявили, что "будут добиваться этого".

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что задержала 33-летнюю женщину с двойным российско-американским гражданством по подозрению в государственной измене за сбор средств для Вооруженных сил Украины и якобы открытую поддержку Киева. В США не получили консульского доступа к задержанной. Об этом сообщает CNN.

По информации ФСБ, женщину, которая проживала в Лос-Анджелесе, задержали в российском городе Екатеринбург за "оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против российской безопасности".

"С февраля 2022 года она в интересах одной из украинских организаций осуществляла инициативный сбор средств, которые в дальнейшем были использованы для закупки Вооруженными Силами Украины тактической медицины, техники, вооружения и боеприпасов", — говорится в заявлении ФСБ.

РосСМИ сообщили имя женщины

Как сообщили в российском государственном информационном агентстве "РИА Новости" речь идет о Ксении Карелиной. По словам журналистов, сейчас она оспаривает свой арест.

На сайте областного суда Свердловска, где открыто следственное дело, во вторник, 20 февраля, также было указано имя Ксении Павловны Карелиной как обвиняемой по статье 275 УК РФ — государственная измена.

Что говорят в США

По информации CNN, государственный департамент США заявил, что ему известно о задержанной женщине с американо-российским гражданством. Представитель государственного департамента Мэтью Миллер заявил журналистам во вторник, что США не получили консульского доступа к ней, но в Штатах "будут добиваться этого".

По словам Миллера, Россия не признает двойное гражданство и "считает ее прежде всего российской гражданкой".

Издание CNN обратилось в посольство США в Москве за комментарием.

Задержанная женщина отправляла средства организации "Вместе для Украины"

Журналисты отмечают, что, вероятно, Нью-йоркская некоммерческая организация "Вместе для Украины" — именно та организация, в которую женщина якобы отправляла средства.

"Президент России Владимир Путин неоднократно демонстрировал, что он не ставит суверенную границу, иностранное гражданство или международный договор выше собственного узкого интереса", — заявила генеральный директор "Вместе для Украины" Дора Хомяк.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что в Российской Федерации активно осуществляется вербовка заключенных женщин для участия в войне против Украины.