Не трогают только пенсионеров: в РФ после смерти Навального начались задержания (фото)

По данным представителей российского правозащитного проекта, людей задержали уже в 23 регионах страны. Граждане продолжают приносить цветы к мемориалам, однако правоохранители им препятствуют.

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16 февраля появились новости о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог умереть в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. После этого во многих городах начались протесты и задержания. Фокус собрал все, что известно об этом.

О смерти российского политика, который находился в заключении, сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ. По их информации, 47-летнему мужчине якобы стало плохо после дневной прогулки и он потерял сознание. Врачи не смогли оказать ему необходимую помощь и тот скончался.

Многие россияне не поверили в версию того, что это произошло случайно, поэтому начали выходить на протесты во многих регионах страны.

В России продолжаются задержания на протестах после смерти Навального Фото: SOTA В России продолжаются задержания на протестах после смерти Навального Фото: SOTA

По данным росссийского правозащитного медиапроекта "ОВД-Инфо" в 23 городах сотрудники правоохранительных органов задержали уже более 150 человек. Цифры предварительные, ведь в отделениях полиции может находиться больше людей.

Протесты в РФ после смерти Навального: сводка по областям

Представители правозащитной организации заявляют, что в Санкт-Петербурге количество задержанных — 57 человек. В других регионах:

Москва — 45 человек;

Ханты-Мансийск — минимум 10 задержанных;

Нижний Новгород — 6 человек;

Новосибирск и Челябинск — по 4 человека;

Самара — 3 человека;

Ставрополь, Улан-Удэ, Ростов-на-Дону, Оренбург, Томск — по 2 человека;

Сургут, Якутск, Нижневартовск, Казань, Воркута, Сочи, Екатеринбург, Уфа, Брянск, Барабинск, Рязань — по 1 человеку.

По данным российского медиа Sota, сотрудники правоохранительных органов продолжили задержания, ведь получили по рации сообщение со следующим содержанием: "Если плакаты будут, начинаем задержания. Только инвалидов и стариков не трогаем".

В Сыктывкаре, как рассказала корреспондентам российского медиа одна из задержанных, полиция хватает всех, кто пытался возложить цветы к памятнику жертвам репрессий. При этом аргументы совершенно выдуманные, считает россиянка.

"Нам сказали, что мы подходим под ориентировку кражи в магазине. В отделении познакомились с женщиной, ее забрали по подозрению в поджоге. Перед заездом полицейский звонит и спрашивает, куда завозить. Мы дали объяснительные, что ничего не воровали и нас отпустили. Цветы также убирали, так как когда мы подошли к мемориалу не было ни людей, ни цветов", — говорится в сообщении задержанной.

В России продолжаются задержания на протестах после смерти Навального Фото: SOTA В России продолжаются задержания на протестах после смерти Навального Фото: SOTA

К слову, в Москве россияне возлагают цветы возле "Стены скорби", где уже выстроился патруль полиции и проводит задержания. Огромное количество букетов пытаются оперативно убирать, однако из количество продолжает увеличиваться. Силовики пытаются также оцепить это место, тем самым отодвинув граждан от мемориала.

В России продолжаются задержания на протестах после смерти Навального Фото: SOTA

Еще одним мемориалом Навального в Москве стал памятник репрессированным в парке "Музеон", пишет Sota. Представителей полиции сначала рядом не было и люди продолжили нести цветы, однако позже правоохранители собрали все букеты и выбросили в снег.

В России продолжаются задержания на протестах после смерти Навального Фото: SOTA В России продолжаются задержания на протестах после смерти Навального Фото: SOTA

Медиа "Фонтанка" сообщает, что в Санкт-Петербурге также прошла гражданская панихида по умершему оппозиционеру. В то же время, архиепископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко, который должен был провести панихиду, задержали в тот момент, когда он выходил из дома.

В России под домом задержали архиепископа, который планировал провести панихиду в честь Навального Фото: Twitter

Смерть Навального: что известно

Напомним, 16 февраля появилась информация про смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Предварительная версия российской прессы гласила, что у политика оторвался тромб, что и могло послужить причиной кончины.

17 февраля в РФ придумали новую причину гибели Навального. По данным адвоката Ивана Жданова, матери российского оппозиционера заявили, что причиной кончины ее сына якобы стал "синдром внезапной смерти". При этом семье не отдают тело Алексея Навального, ведь еще проводятся проверки, как заявили в следственном комитете.

В тот же день пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявили, что морг в Салехарде, где якобы и должно было находиться тело Алексея Навального, был закрыт. В колонии накануне заверяли в обратном.

На новость о смерти российского оппозиционера также отреагировали мировые лидеры. Президенты США и Украины уверены, что в этом исключительно вина Владимира Путина. Джо Байден признался, что был разъярен новостью о гибели Алексея Навального и поэтому призывает в короткие сроки выделить средства на помощь Украине от российской агрессии.

Владимир Зеленский же убежден, что президенту России абсолютно все равно на других людей, ведь он желает сохранить только свои позиции. Соответственно, именно Владимир Путин может стоять за кончиной оппозиционера.