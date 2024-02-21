"Есть несколько вариантов": в Раде рассказали, когда в Украине усилят мобилизацию

При самом оптимистичном сценарии законопроект о мобилизации парламент проголосует в начале марта, считает секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко.

Верховная Рада Украины, вероятно, не сможет принять во втором чтении законопроект о мобилизации до конца февраля. Такое предположение в комментарии "Укринформу" высказал народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко.

По его мнению, сейчас есть три сценария развития событий. Все они зависят от количества правок, которые внесут в документ.

"Есть несколько вариантов: первое, если все снимут свои правки, и он будет проголосован так, как подаст комитет, что маловероятно. И это может быть в начале следующего месяца. Другой вариант — будут ставить правки наиболее те, что действительно касаются законопроекта, и это будет дольше, оно может до середины месяца дойти. И наиболее долгосрочный вариант — когда все будут ставить все свои правки, и это может затянуться", — рассказал нардеп.

Костенко обратил внимание на то, что депутаты не впервые используют практику внесения поправок в законопроекты. Таким образом народные избранники хотят быть услышанными властью.

"Когда это делается, в том числе, я думаю, что кто-то не согласен с законопроектом. А другое — это депутаты пытаются сделать так, чтобы их услышали. Потому что это законопроект правительства, они его подали, а сейчас мы видим, какое отношение к народным депутатам. Вот они пытаются так коммуницировать, потому что по-другому власть с народными депутатами коммуницировать не хочет, и они таким образом берут важные вещи, в том числе для власти, и пытается коммуницировать. И здесь вопрос станет — на какие компромиссы готова идти власть", — считает Костенко.

Он сообщил, что процесс мобилизации сейчас идет в штатном режиме, однако надо создавать мотивацию для граждан, чтобы они шли в армию добровольно.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (№10449).

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин объяснил, что мобилизация 500 тысяч человек не гарантирует победу в войне. По его мнению, гражданам нужно объяснить, что войску постоянно будут нужны новые бойцы.