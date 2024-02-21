"Россия готова пожертвовать многими": глава НАТО объяснил потерю Авдеевки Украиной

Йенс Столтенберг назвал первые заметные успехи войск РФ в Украине следствием того, что Россия заручилась значительной военной поддержкой от Ирана, Северной Кореи.

Оккупация российскими войсками Авдеевки не будет иметь существенного стратегического влияния на ситуацию. Об этом сообщил руководитель НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свободе".

Он обратил внимание на то, что отступление украинских войск из Авдеевки не изменит ситуацию. По его словам, в то же время это напоминает, что о том, что Россия готова терять своих военных в большом количестве.

"Россия готова пожертвовать многими солдатами только ради незначительных территориальных достижений", — пояснил он.

Столтенберг назвал первые заметные успехи войск РФ в Украине следствием того, что Россия заручилась "значительной военной поддержкой от Ирана, Северной Кореи". Глава альянса также обратил внимание на то, что РФ увеличила собственное производство и "мобилизовала больше сил".

Ситуация в районе Авдеевки

В отчете Генерального штаба ВСУ от 21 февраля говорится о том, что в районе Авдеевки продолжаются бои. Украинские защитники отбили 13 раз вражеских атак. Это произошло в окрестностях населенных пунктов Степное, Невельское, Ласточкино, Северное.

Украинские войска отбили также наступление противника в районе Бахмута. Возле села Ивановское российские оккупанты совершили две атаки.

Напомним, 21 февраля генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный планировал вывести войска из Авдеевки раньше. По его словам, разведка не выполнила задачу, ведь вовремя не обнаружила попытки врага через подземные коммуникации добраться до украинских позиций.