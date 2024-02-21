"В Крыму будет неспокойно": обозреватель рассказал, какие ATACMS большой дальности могут передать Украине США

Чтобы ударить по Ялте, как отметил аналитик Александр Коваленко, нужно запускать ракеты с правого берега Херсонской области, а для атаки по Керченскому мосту — стоит запускать из Запорожской области.

Запросы на получение ATACMS Украина отправляла в США с 2022 года, но сейчас в прессе появилась информация о том, что американские военные могут передать Украине ракеты ATACMS большей дальности. Подробности сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Telegram.

Он рассказал, что M39 (ATACMS Block I) это ракета, которую уже успешно смогли применить и она интересна по ряду показателей. Это оружие состоит из 950 суббоеприпасов М74 размером с апельсин и весом чуть больше чем полкилограмма. Эти суббоеприпасы, по словам Коваленко, стоит применять против аэродромов, палаточных лагерей с большой концентрацией человеческой массы на гектар. Минусом M39 (ATACMS Block I) он назвал дальность полета, которая составляет не более 165 км.

Дальнейшее развитие этих ракет, как отметил обозреватель, привело к модификации M39A1 (ATACMS Block IA), которые получили GPS-наведение и увеличенную дальность полета — 300 км. Не исключено, что для дальнейших поставок Украине будут обсуждать именно эту версию.

Ракета с дальностью поражения 300 км фактически полностью охватывает все временно оккупированные территории, в зависимости от локации пуска. По его словам, для того, чтобы ударить по Ялте, нужно запускать ракеты с правого берега Херсонской области, а для атаки по Керченскому мосту — стоит запускать из Запорожской области.

Коваленко отметил, если говорить непосредственно о M39A1 (ATACMS Block IA), то ко всем ее плюсам добавляется один существенный минус. По его словам, количество суббоеприпасов в боевой части уменьшилось до 300. Кроме того, как отметил эксперт, ракетой с кассетной боевой частью Керченский мост не разрушить, хотя полевым лагерям и аэродромам в Крыму будет "тревожно".

"Но у США есть и другие ATACMS на 300 км", — пояснил Коваленко.

Специалист добавил, что ракета M48 была выпущена в ограниченном количестве (не более 100), поскольку она была определенным промежуточным этапом перехода от М39 к М57. М48 имеет боевую часть массой 230 кг осколочно-фугасного проникающего типа. Иными словами специализация ее применения — это высокоточное поражение отдельно стоящих объектов.

"Вероятнее всего в ближайшем будущем Украина может получить ракеты M57", — подчеркнул он.

Напомним, 21 февраля эксперт рассказал о новых ATACMS, которые могут передать США. По словам военного обозревателя Давида Шарпа, существует другой эффективный вариант ракет с хорошим радиусом действия — высокоточные боеприпасы GLSDB с дальностью до 150-160 километров, которые также можно запускать из реактивных систем HIMARS.