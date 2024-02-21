7 самолетов за неделю. Как Украина реализовывает тактику НАТО против авиации РФ

Западная доктрина предусматривает, что лучшим вариантом для борьбы с более сильным врагом может быть создание условий, когда он не сможет дойти до зоны боевых действий. Российские истребители сбивались в тылу оккупантов.

С 17 февраля украинские военные сбили уже 7 российских истребителей и бомбардировщиков Су-35 и Су-34. Фокус разобрался, какую тактику реализовывают украинские военные.

Воздушные силы Украины сбили уже 7 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35:

17 февраля — два Су-34 и один Су-35;

18 февраля — Су-34;

19 февраля — Су-34 и Су-35;

21 февраля — Су-34.

Россия использует Су-34 для ударов авиабомбами от КАБ-250 до КАБ-1500. Добавление комплекта УМПК на фугасные бомбы увеличило дальность до 70 км. Оккупанты запускали КАБы вне зоны действия украинской системы ПВО. Авиаснаряды являются большой проблемой для украинских защитников.

Авиабомба КАБ-500 Фото: topcor

Во время боев за Авдеевку, как сообщили в Институте изучения войны, российские войска смогли захватить город благодаря временному преимуществу в воздухе. Аналитики предполагают, что РФ впервые смогла прикрывать наземные войска во время штурмов авиаударами. В то же время это свидетельствует и о том, что украинская армия не смогла достаточно закрыть воздушное пространство на Авдеевском направлении. РФ запускала по 60-80 авиабомб в сутки, отмечал майор ВСУ Максим Жорин.

Украина уже не первый раз сбивает российские самолеты, в том числе Су-34 и Су-35, однако впервые их сбивают в таком количестве и за такой малый промежуток времени.

Концепция "Зоны запрета доступа"

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что Украина начала реализовывать концепцию "Зоны запрета доступа" (Anti Access/Area Denial или сокращенно A2/AD).

Концепция предусматривает создание зоны с запрещенным доступом с помощью дальнобойного вооружения. Лучшим противодействием для удаленного врага, особенно если он превосходит в военной мощи, будет предотвратить его развертывание на определенном участке конфликта. На практике это означает, что российские фронтовые бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35, которые действуют на востоке Украины рискуют в каждой операции быть уничтоженными, чтобы они не могли бить авиабомбами на фронте.

Израильский военный обозреватель Игаль Левин добавляет, что Украина взяла очень неплохие темпы по уничтожению самолетов ВКС РФ.

"Украинцы рапортуют о сбитии еще одного истребителя-бомбардировщика Су-34. Это уже седьмой самолет за неделю. Очень недурной темп. Не A2AD, конечно же, даже и близко, но вырисовывается легкий абрис движения в эту сторону. Есть пару мыслей, но тут как бы не накаркать, поэтому промолчу. Но вообще это штучные, сложные машины, это вам не Т-55/54 расконсервировать. Даже потеря одного самолета — существенна, а семь аппаратов за неделю — это максимально болезненно. Что там, русские? Снова спишут на свое ПВО?" — комментирует Левин.

Чем Украина может сбивать российские самолеты

Пока неизвестно, какими средствами Украина сбивает российские истребители и бомбардировщики. Если бы речь шла о непосредственной линии фронта, то сбить Су-34 или Су-35 мог бы и расчет из ПЗРК. Однако речь идет о расстоянии более 60-70 км. Среди версий называют ЗРК Patriot, который имеет зенитные ракеты GEM 2 с радиусом действия 140 км. Су-34 и Су-35 сбиваются далеко за линией фронта на расстоянии 60-80 км. Ниже на карте нанесены места, где российские летчики включали сигнал тревоги в системе Cospas-Sarsat, и где были зафиксированы падения самолетов. Бомбардировщик Су-34 является двухместным, поэтому летчики могли приземляться в разных местах хоть и были в составе одного экипажа. Не по всем самолетам и экипажам есть информация от Воздушных сил.

Карта известных мест, где фиксировали сбитые самолеты и летчики включали сигнал тревоги. На основе данных Воздушных сил

Стоит также отметить, что в начале декабря заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк говорил, что в Украине работают над модернизацией ЗРК С-300 и "Бук". С последним известно, что на него интегрировали западные ракеты Sea Sparrow. Однако информации по обновлению С-300 нет. Также в СМИ писали, что Украина адаптировала радар с ЗРК С-300 к пусковым установкам Patriot. Ранее украинские Patriot уже сбивали российские самолеты и вертолеты в Брянской области летом 2023 года. Это был единственный случай, когда Воздушные силы подтвердили применение американского изделия.

Вариант с применением истребителей F-16 выглядит очень маловероятным, поскольку первые летчики в США завершат обучение в мае 2024 года. Сейчас украинские Асы в процессе освоения западных самолетов.