В ГУР рассказали о страхах россиян и усилении группировки войск РФ в приграничье с Украиной

На территорию Белгородской области, как сообщил генерал-майор Вадим Скибицкий, российские захватчики отправили три батальона из оккупированного Мариуполя.

За два года полномасштабного вторжения в России дополнительно появилась группировка так называемого прикрытия государственной границы РФ. Об этом сообщил генерал-майор Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Украины, в интервью "Интерфакс-Украина".

Такие подразделения развернуты на территории трех областей России, которые непосредственно граничат с Украиной. Это касается Брянской, Белгородской и Курской областей. Генерал-майор подчеркнул, что это связано со страхом россиян, что "мы будем более активны, будем проводить соответствующие действия на территории РФ".

Он отметил, что на территорию Белгородской области оккупанты отправили три батальона из оккупированного Мариуполя. Такие подразделения, как отмечают сами захватчики, должны гарантировать безопасность и проведение выборов, чтобы избрать главу Кремля Владимира Путина президентом РФ.

"Это вот такие изменения, которые в основном произошли именно в численности сухопутного компонента", — пояснил он.

Ситуация в приграничье Украины от Генштаба ВСУ

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север", как сообщили в отчете Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Слобожанском и Северском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Напомним, 21 февраля обозреватель рассказал, какие ATACMS большой дальности могут передать Украине США. Чтобы ударить по Ялте, как отметил аналитик Александр Коваленко, нужно запускать ракеты с правого берега Херсонской области, а для атаки по Керченскому мосту — стоит запускать из Запорожской области.