На одном из направлений ВС РФ атаковали на квадроциклах, — Тарнавский

Атаки не дали врагу результата, только за сутки ряды ВС РФ проредили более чем на полтысячи бойцов. Против сил обороны были применены запрещенные боеприпасы.

ВС РФ используют для своего продвижения скоростные квадроциклы. Деталями 21 февраля поделился в соцсетях командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Александр Тарнавский.

Российские оккупанты безрезультатно пытались атаковать ВСУ на Ореховском направлении. Противник двигался не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах.

"По врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается", — заверил Тарнавский.

Он добавил, что в операционной зоне ОСГВ "Таврия" всего за сутки ВС РФ осуществили:

54 авиаудара;

1151 артобстрел;

103 удара дронами-камикадзе;

47 штурмов.

Дважды российские беспилотники сбрасывали боеприпасы с химическим веществом. Это не помешало защитникам уничтожить 521 российского бойца и 60 единиц вооружения и техники (без учета БПЛА).

В частности, было ликвидировано:

6 российских танков;

34 боевые бронемашины;

6 артсистем;

1 РСЗО;

12 автомобилей;

1 единицу спецтехники.

Кроме того, украинские войска уничтожили один вражеский квадроцикл.

"Также Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов врага и еще 1 важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 233 БПЛА различных типов", — добавил Тарнавский.

Напомним, ВС РФ не впервые применили химическое оружие. Ранее о том, что российские войска прибегают к запрещенным методам ведения войны, сообщал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский. Против защитников на Купянском направлении использовали газы.

В ГПСУ информировали, что в Донецкой области российские дроны сбрасывали аэрозольные гранаты. Такие гранаты не считаются летальными боеприпасами, но способны существенно подорвать боеспособность бойцов.