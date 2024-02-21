Финансировал "ДНР": задержали совладельца литейного завода в Макеевке (фото)

В бюджет российских наемников литейный завод в Макеевке уплатил почти 37 млн российских рублей.

Одного из совладельцев литейного завода в оккупированной Макеевке Донецкой области задержали правоохранители. Об этом сообщило Государственное бюро расследований в Telegram.

Подозрение было сообщено двум совладельцам предприятия, а также двум работницам завода по факту финансирования террористической организации "ДНР". Как оказалось, отец и сын организовали соответствующую работу завода после начала временной оккупации российскими войсками Донецкой области в 2014 году.

Предприятие перерегистрировали в соответствии с требованиями "новой власти". В Россию отправляли продукцию. В документах при этом указывали другого производителя. Впоследствии ее сбывали в РФ и через фирмы-прокладки в Украине.

Необходимую документацию для вывоза продукции с оккупированных территорий готовили работницы завода. Они заключали контракты и осуществляли коммуникацию по реализации.

Предприятие и в дальнейшем платило налоги, но уже в бюджет российских наемников. Всего было уплачено почти 37 млн российских рублей.

Один из совладельцев, а именно отец, 15 февраля 2024 года был разоблачен и уведомлен о подозрении. Он в этот момент находился на подконтрольной Украине территории. Его сыну и двум работницам завода о подозрении было сообщено заочно, поскольку они до сих пор находятся на оккупированных территориях.

Фото: государственное бюро расследований

Напомним, 30 января в Днепре задержали экс-боевика "ЛНР", который шпионил за ПВО и наводил вражеские ракеты. Подозреваемый за деньги собирал информацию о важных объектах и комплексах противовоздушной обороны. В СБУ говорят, что задержанный навел вражеские ракеты во время обстрела Днепра 29 декабря прошлого года. За свою "работу" подозреваемый получал деньги на свою банковскую карточку.