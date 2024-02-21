Россия сосредоточила на территории Украины почти полмиллиона военных, — ГУР

Сейчас сухопутный компонент, который расположен на территории Украины, составляет около 470 тысяч военнослужащих. Сюда не входит флот и авиация.

Оккупанты сосредоточили на территории Украины около полумиллиона солдат и усилили группировку войск на российско-украинской границе в пределах Белгородской, Курской и Брянской областей РФ. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Интерфакс-Украина.

"Если говорить о том, что изменилось за это время (за два года полномасштабной агрессии РФ — ред.) — то это численность группировки, развернутой на нашей территории. Сейчас сухопутный компонент, сухопутная часть группировки, которая расположена на территории Украины, составляет около 470 тысяч военнослужащих. И это только сухопутный компонент, я не беру авиацию, не считаем сюда военно-морской флот, который тоже привлекается к проведению операций, к нанесению ударов", — сказал представитель ГУР.

Также Скибицкий добавил, что РФ также увеличила присутствие Росгвардии. В начале полномасштабного вторжения на территории оккупированных регионов присутствовали лишь отдельные батальоны этой российской силовой структуры.

"На сегодня это почти 33 тысячи военнослужащих. Это те люди, которые обеспечивают деятельность оккупационной власти, охрану стратегических объектов, и при необходимости могут выполнять задачи обороны именно на временно оккупированных территориях", — пояснил Скибицкий.

Напомним, что по словам заместителя главы украинской разведки Вадима Скибицкого, противник намерен перейти в активную оборону, чтобы удержать захваченные территории под своим контролем. При этом активность на фронте продолжится.