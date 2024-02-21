"Будет символично": в ГУР рассказали о целях оккупантов в Украине до выборов президента РФ

По словам замглавы украинской разведки Вадима Скибицкого, противник намерен перейти в активную оборону, чтобы удержать захваченные территории под своим контролем. При этом активность на фронте продолжится.

Related video

Уже в следующем месяце в России состоятся очередные выборы президента, где основным кандидатом является действующий лидер Владимир Путин. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал, какие цели будут у российских оккупантов на этот период.

По его словам, одна из задач противника сегодня — удержать те территории, которые ему удалось временно взять под свой контроль. Соответственно, россияне будут проводить активную оборону, а также пытаться отбросить украинскую сторону на более дальние позиции.

Для ВСУ в этот момент важно иметь поддержку со стороны партнеров и развивать собственное производство, так как Кремль намерен вести затяжную войну на истощение.

"До выборов конкретно они хотят выйти, как минимум, на админграницы Луганской области. Иметь хоть какой-то успех, что-то вроде Авдеевки, возможно, еще где-то на каком-то направлении. Ключевые моменты есть: Купянск, Лиман, Авдеевка. А почему Купянск, Лиман? Чтобы показать, что удалось вернуть те территории, которые освободила Украина после начала полномасштабной агрессии. Потому что это будет символично", — заявил Вадим Скибицкий.

Отдельно представитель украинской разведки добавил, что все вышесказанное является элементом, который противник активно будет использовать в своих информационно-психологических операциях, акциях и в информационном пространстве в целом.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал 2 направления, где активизируются ВС РФ после президентских выборов. По его словам, противник хочет начать более интенсивную мобилизацию, чтобы набрать необходимое количество человеческого ресурса. Оккупанты верят, что это обеспечит им наступательные возможности.