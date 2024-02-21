К законопроекту о мобилизации подали более 2,5 тысячи правок: когда начнется рассмотрение

Секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко рассказал, что количество поправок может еще измениться. По его словам, в комитете еще не определились со сроками рассмотрения.

Народные депутаты подали ко второму чтению нового закона об усилении мобилизации №10449 уже более 2,5 тысячи правок. О том, как это повлияет на сроки рассмотрения законопроекта, в комментарии "Укринформу" рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"По состоянию на сейчас ко второму чтению законопроекта о мобилизации поступило 2527 правок. Их количество еще может измениться", — сообщил нардеп.

По его словам, оборонный комитет начнет нарабатывать документ к голосованию во втором чтении уже на следующей неделе. Однако Костенко отметил, что это не окончательное решение.

"Сначала необходимо ознакомиться с окончательным количеством правок, сформировать сравнительную таблицу, а затем начинать рассмотрение. Комитет еще не определился, когда это произойдет. Не думаю, что на этой неделе. Возможно, на следующей", — объяснил секретарь оборонного комитета ВР.

Напомним, первая заместительница председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко рассказала, смягчение какой нормы законопроекта о мобилизации поддерживают почти все фракции.

Нардеп Роман Костенко описал три варианта, как может происходить рассмотрение мобилизационного законопроекта, учитывая количество правок.