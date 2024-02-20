3 варианта: принятие законопроекта о мобилизации может затянуться из-за правок, — нардеп

По словам представителя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Романа Костенко, при самом оптимистичном сценарии голосование за документ состоится в начале марта, но это маловероятно.

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Практически месяц назад в Верховную Раду Украины была подана обновленная версия законопроекта про мобилизацию, однако ее так и не приняли до сих пор. Народный депутат и секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко в комментарии изданию "Укринформ" рассказал, когда это произойдет.

По его словам, все будет зависеть от того, сколько правок к законопроекту будет рассматривать парламент. Если изменений будет много, то это будет побуждать власть проводить коммуникации с народными депутатами.

"Есть несколько вариантов: первое, если все снимут свои правки, и он будет проголосован так, как подаст комитет, что маловероятно. И это может быть в начале следующего месяца. Другой вариант — будут ставить правки наиболее те, что действительно касаются законопроекта, и это будет дольше, оно может до середины месяца дойти. И наиболее долгосрочный вариант — когда все будут ставить все свои правки, и это может затянуться", — заявил Роман Костенко.

Отдельно народный депутат отметил, что практика внесения большого количества правок к законопроектам использовалась разными политическими силами для того, чтобы их якобы услышали.

Когда происходят подобные вещи, говорит Роман Костенко, кто-то действительно может быть не согласен с документом, который существует, однако в большинстве своем политики "хотят быть услышанными".

"Потому что это законопроект правительства, они его подали, а сейчас мы видим какое отношение к народным депутатам. Вот они пытаются так коммуницировать, потому что по-другому власть с народными депутатами коммуницировать не хочет, и они таким образом берут важные вещи, в том числе для власти, и пытается коммуницировать. И здесь вопрос станет — на какие компромиссы готова идти власть", — подытожил народный депутат.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что предприниматели боятся, что новый закон о мобилизации "парализует" экономику. Бизнес-ассоциации призывают изменить пункты законопроекта, касающиеся изъятия транспорта и электронных повесток. Также предприниматели требуют точности относительно отсрочек работникам.