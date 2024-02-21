"Пленные есть": в ВСУ рассказали, действительно ли во время выхода из Авдеевки потеряли до тысячи бойцов

ВСУ не скрывали, что во время выхода из Авдеевки Донецкой области определенное количество военных не вышло на связь. Часть из них может быть на украинской стороне, рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.

20 февраля издание New York Times сообщило, что якобы во время выхода ВСУ из Авдеевки от 850 до 1000 украинских военных попали в российский плен или пропали без вести. По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия, публикация американских журналистов — дезинформация. Об этом он сообщил во время телемарафона 21 февраля.

Он подчеркнул, что публикация СМИ "неприятно поразила", поскольку командование давало свой комментарий по этому поводу.

"Казалось, что все логично должно стать на свои места, но, к сожалению, не знаю, сознательно или невольно авторы New York Times распространили российский пропагандистский нарратив без всякого обоснования", — сказал Дмитрий Лиховий.

Попали ли украинские военные в плен во время выхода из Авдеевки: ответ ВСУ

По словам Лиховия, в ВСУ не скрывали и не отрицали, что во время завершающей стадии Авдеевской оборонительной операции определенная часть бойцов не вышла на связь. Он отметил, что часть из них может быть на украинской стороне в добром здравии или ранеными, позже они могут выйти на связь в свои подразделения.

Он подчеркнул, что рассказы о сотнях украинских пленных в Авдеевке — продолжение российской агрессии, в частности фейки и дезинформация, которая "ничем не подтверждена".

Дмитрий Лиховий рассказал, что в 2022 году во время выхода из "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области сдались сотни бойцов, что было подтверждено и снято на видео, в Авдеевке ничего подобного не произошло.

"Да, пленные есть, но их количество исчисляется ни в коем случае не сотнями", — добавил Лиховий.

В Авдеевке могли пленить до тысячи военных ВСУ: статья New York Times

По информации журналистов New York Times от 850 до тысячи украинских бойцов якобы могли быть захвачены в плен РФ во время отхода из Авдеевки Донецкой области. Издание отметило, что причиной этого является плохо спланированный выход, который начался слишком поздно.

Напомним, 21 декабря руководитель НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что временная оккупация Авдеевки Донецкой области не будет иметь существенного стратегического влияния на ситуацию на фронте. По его словам, россияне готовы терять своих бойцов в большом количестве.