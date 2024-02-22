ВС РФ захватили Победу: в ISW просчитали, куда враг может пойти дальше (карта)

Аналитики утверждают, что после оккупации села, расположенного возле Марьинки, россияне могут направить свой удар в сторону Константиновки или Георгиевки Донецкой области. Захватчики, захватывая Победу, перерезали трассу O0532.

После захвата села Победа, расположенного неподалеку ранее оккупированной Марьинки, россияне могут направить свой удар в сторону Константиновки или Георгиевки Донецкой области. Об этом сообщает Институт изучения войны в сводке от 22 февраля.

По информации аналитиков, ВС РФ захватили Победу, небольшой поселок к юго-западу от Донецка, не позднее 21 февраля. На геолокационных кадрах, опубликованных в тот же день, видно, как российские войска поднимают флаг на разрушенном здании в населенном пункте.

Российские милблогеры утверждали, что украинские силы отошли на позиции на холмах к западу от Победы и что российские войска могут решить атаковать в направлении Константиновки (село в 6 км к юго-западу от Победы) или в направлении Георгиевки (4,5 км к северу от Победы) по трассе Н-15.

Эксперты отмечают, что захватывая Победу, российские войска перерезали трассу O0532, которая идет от недавно захваченной Марьинки (непосредственно к западу от Донецка) через Победу в направлении Константиновки и ВС РФ могут попытаться продвинуться в направлении Константиновки по этой трассе.

Некоторые российские милблогеры также утверждали, что захват Победы позволит войскам РФ продолжать наступательные операции на Угледарском направлении или перехватывать украинские наземные линии связи (GLOC), ведущие к Угледару.

В ISW рассказали, в каком направлении могут пойти россияне после захвата села Победа

Украинские официальные лица пока не комментируют сообщения о захвате российскими войсками Победы.

Аналитики добавляют, что российские милблогеры также утверждали, что ВС РФ продвинулись на южную окраину Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка), но в ISW не нашли доказательств, которые бы это подтвердили.

В Институте изучения войны говорят, что позиционные бои продолжались к западу от Донецка в районе Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

Напомним, 20 февраля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Ласточкино Донецкой области. В тот же день стало известно, что украинские военные разгромили колонну российской техники и отбили вражеский штурм в районе Ласточкино. Также ночью двое российских солдат пробрались в село, однако их ликвидировали бойцы ВСУ.