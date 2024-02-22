Оставили "подарки" оккупантам: партизаны показали фортификации россиян в Крыму (фото)

Вражеские фортификационные сооружения расположены в селе Окуневка. Партизаны призвали россиян "аккуратнее ходить", поскольку на объекте им оставили "подарки".

Партизанская группа "Атеш" осуществила разведывательные действия на укреплениях российских вооруженных сил возле побережья Черного моря в оккупированном Крыму. Они оставили "подарки" захватчикам и предприняли действия по истощению российских ресурсов. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

"Агенты нашего движения смогли попасть на строительный объект противника в с. Окуневка Черноморского района", — говорится в сообщении.

Партизанам удалось тщательно изучить процесс строительства и стратегические планы противника по укреплению обороны.

"Нам удалось припрятать несколько подарков для раш*стов", — добавили в "Атеш".

В то же время российские военные продолжают активно укреплять свои позиции на оккупированных территориях, углубляя окопы и усиливая оборонные меры.

Партизаны показали фортификации россиян в Крыму Партизаны показали фортификации россиян в Крыму Партизаны показали фортификации россиян в Крыму Фото: Атеш

"Координаты: 45.367709, 32.777324. В ходе работы мы узнали о масштабных хищениях средств на объекте. Тотальная российская коррупция — наш главный союзник", — добавили члены "Атеш".

Партизаны показали фортификации россиян в Крыму

Напомним, 8 февраля в партизанском движении "Атеш" сообщили, что агенты подполья зафиксировали дислокацию нескольких ракетных судов в порту Новороссийска, из которых оккупанты 7 февраля осуществили массированный обстрел Украины.

7 февраля партизаны зафиксировали перемещение военной техники российских оккупантов во временно оккупированной Горловке Донецкой области.а