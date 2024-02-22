"Богдана 4.0": ВСУ показали обновленную украинскую артустановку (видео)

Украинские разработчики продолжают работы для улучшения возможностей 155-мм артустановки.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк показал последнее поколение артустановок "Богдана" 155-мм калибра. Соответствующее сообщение опубликовано на странице командующего в Фейсбуке.

САУ "Богдана" — это единственная украинская 155-мм артустановка, которая значительно эволюционировала с начала полномасштабной войны. Самую новую версию показали в видео Сухопутных войск.

"Современные украинские САУ "Богдана" вместо старых советских. Самоходные, а не прицепные. Натовский калибр, а не советский. Точные, надежные, современные", — описывается машина в публикации.

Механизм заряжания "Богданы" Фото: скриншот

Обновленная артустановка "Богдана" получила новое шасси с колесной базой 8х8, кабину и механизм заряжания. Еще недавно украинские артиллеристы должны были вручную заряжать САУ, поэтому скорострельность была невысокой, а экипаж уставал и мог травмироваться. Один 155-мм боеприпас весит около 50 кг. Теперь есть досылатель, который снимает часть нагрузки с военных.

Отмечается, что обновленные машины поступили бойцам, которые до того имели на вооружении советские прицепные гаубицы. Разница, по словам одного из военных, разительная. Известно, что "Богдана" переходит в боевое положение за 90 секунд, столько же надо для сворачивания позиции.

Напомним, 15 февраля в сети показали САУ "Богдана", которая выдержала удар российского "Ланцета".

Ранее экипаж "Богданы" рассказывал, что российские войска мечтают уничтожить артустановку. Они постоянно охотятся дронами на 155-мм машину.