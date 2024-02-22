Мобилизация в Украине: какие наказания готовят для уклонистов в новом законопроекте

Депутатам предложили изменить нормы, которые позволят главе ТЦК выносить постановление даже спустя годы, увеличивая срок привлечения к админответственности от двух месяцев до трех лет со дня совершения или выявления правонарушения.

Верховная Рада в первом чтении поддержала новый проект закона о мобилизации, который предусматривает значительные штрафы для тех, кто не придерживается норм относительно пребывания на воинском учете и выполнения воинского долга. Адвокат Роман Симутин в Telegram сообщил подробности.

Он рассказал, что действие военного положения и всеобщая мобилизация в Украине продолжается. В новом законопроекте, по его словам, указаны определенные наказания для тех, кто нарушил воинский учет. Сейчас народные депутаты дискутируют по внедрению инициатив.

Он отметил, что ему уже очевидны контуры будущего закона о мобилизации. Симутин предусматривает запрет на выезд за границу, ограничения в праве управлять транспортными средствами. Зато норму об аресте счетов могут убрать.

По его словам, также в новом проекте закона могут быть пункты по штрафам в 51 тысячу гривен. Они будут применены, если в течение 60 дней гражданин не уточнил свои учетные данные через ЦНАП, электронный кабинет или ТЦК, благодаря внесению изменений в санкции статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях. Возможность задержать военнообязанного на трое суток, который нарушил законодательство об обороне и мобилизации, для выяснения обстоятельств также рассматривается.

"Возможно, штраф не будет таким космическим, как предлагается в законопроекте", — пояснил он.

Зато, как отметил Симутин, предлагается норма, которая исключает обязательное составление протокола. В таком случае сразу будет выноситься постановление со штрафом.

Народным депутатам предложено внести изменение в статью 210-1 Кодекса об админправонарушениях. Это предусматривает, что постановление руководитель ТЦК имеет право вынести даже через годы, увеличивая срок привлечения к админответственности от двух месяцев до трех лет со дня совершения или выявления правонарушения.

Напомним, 20 февраля Роман Симутин сообщил, как пройти ВВК и что делать, когда дали неправильное заключение. Прохождение ВВК должно начаться со сдачи всех анализов. Адвокат советует к своему личному делу добавить имеющиеся врачебные выписки и заключения.