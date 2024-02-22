Последуют решительные меры: за убийством пилота Ми-8 стоит РФ, — испанские спецслужбы

По словам журналистов, дело "очень серьезное", несмотря на то, что испанские правоохранители все еще ищут доказательства.

По мнению испанских спецслужб, ответственность за гибель российского пилота Максима Кузьминова, который в июле 2023 года угнал вертолет Ми-8 и бежал в Украину, лежит на Кремле. Об этом сообщает издание El Pais.

По данным источника, испанские власти прокомментировали инцидент с осторожностью, но местные спецслужбы уверенны, что за убийством пилота стоит Кремль.

"Мы должны позволить Гражданской гвардии выполнять свою работу и продвигать расследование", — заявила спикер правительства Пилар Аллегриа.

Согласно информации, полученной от источников в дипломатических кругах, дело рассматривается как крайне серьезное, несмотря на то, что испанские правоохранительные органы до сих пор находятся в процессе поиска доказательств. При подтверждении причастности российских властей, считают эти источники, Испания предпримет "решительные меры".

Напомним, 2 октября 2023 года росСМИ сообщили, что ГРУ приказало ликвидировать российского пилота Максима Кузьминова. Сотрудник спецслужбы подчеркнул, что россиянин "в суд не вернется, не доживет".

Ранее сообщалось, что у Кузьминова были документы, которые узнавали его как 33-летнего украинца. В испанской полиции отмечали, что они могут быть фальшивыми.

Полномочный посол Украины Роман Бессмертный заявлял, что в Европе работает "очень серьезная сеть", развернутая российскими спецслужбами. По его словам, убийство Кузьминова это доказывает.