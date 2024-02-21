Следующий после Навального: загадочные детали смерти Кузьминова указывают на Кремль, — NYT

Пилота, который был предателем для России, предупреждали об угрозе и призывали оставаться в Украине. Однако, по данным СМИ, он переехал в курортный городок, популярный среди российских туристов.

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Загадочная смерть российского летчика Максима Кузьминова в Испании вызывает все больше подозрений относительно причастности российских спецслужб. Об этом говорится в материале The New York Times от 20 февраля.

Летом 2023 года Кузьминов совершил "дерзкий побег" из России, прихватив с собой военный вертолет. За этот поступок ему выплатили в Украине полмиллиона долларов. Для РФ же летчик был виновен в государственной измене.

Работники украинской разведки предупреждали россиянина, что его жизнь — под угрозой. Его призывали не выезжать за границу, но Кузьминов проигнорировал рекомендации и переехал в курортный городок на побережье Средиземного моря в Испании.

Журналисты отмечают, что неизвестно, чем пилот занимался во время своего пребывания в Украине и Испании. Однако за рубежом он поселился в "скромном жилом доме" в 10 минутах ходьбы от пляжа. Мужчина выбрал для проживания район, популярный среди украинских и российских туристов.

"Теперь господина Кузьминова, которому на момент его побега было 28 лет, похоже, постигла суровая участь, о которой предупреждали украинские чиновники", — подчеркнули в издании.

Двое неназванных представителей испанской полиции рассказали, что тело Кузьминова нашли на прошлой неделе в городке Вильяхойоса. Оно было изрешечено пулями. В украинской разведке подтвердили факт гибели российского летчика.

"Дело осложнилось удивительными заявлениями Гражданской гвардии, отделения национальной полиции Испании, которая в какой-то момент заявила, что документы, найденные на теле, опознают его как 33-летнего украинца. Но добавили, что документы могут быть поддельными", — отметили в СМИ.

В материале говорится, что детали смерти Кузьминова подогревают подозрения о причастности к этому российских спецслужб. Ожидается, что событие "усилит и без того обостренное напряжение" между РФ и странами Европы.

Кроме того, неназванные западные представители безопасности рассказали, что в Кремле не скрывали своих намерений по борьбе с предателями. Президент РФ Владимир Путин не скрывал своего "глубокого презрения" к ним и позволил "целенаправленные убийства российских информаторов за рубежом".

В СМИ добавили, что о смерти Кузьминова стало известно "всего через несколько дней" после того, как в тюрьме умер российский оппозиционер Алексей Навальный. Несколько западных лидеров, как указано в статье, убеждены, что это разоблачает "жестокую тактику Кремля против своих оппонентов".

Напомним, в октябре в эфире российского телевидения офицеры спецподразделений ГРУ угрожали Максиму Кузьминову ликвидацией. Они заявляли, что получили соответствующий приказ, и до суда пилот "не доживет".

О смерти Алексея Навального стало известно 16 февраля. В России сообщали, что оппозиционеру якобы стало плохо после прогулки. При этом его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что политик был убит.