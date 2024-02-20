"Колоссальная угроза": в Европе действует сеть агентов ФСБ, которые убили Кузьминова, — посол

По словам Романа Бессмертного, российские спецслужбы развернули целую сеть в других странах, которая занимается диверсионной деятельностью — от повреждения промышленных объектов до ликвидации определенных персон.

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В Европе промышляет опасная агентурная сеть РФ в Европе, которая причастна к убийству российского пилота Максима Кузьминова в Испании. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный в комментарии изданию NV.

По его словам, в европейских странах действуют агенты ФСБ.

"Россией, ФСБшными службами развернута очень серьезная сеть, в частности диверсионных групп, которые занимаются диверсионной деятельностью — от повреждения промышленных объектов до убийств тех или иных лиц", — добавил он.

Также он подчеркнул, что убийство российского пилота Максима Кузьминова — это доказательство того, как эта ФСБшная система действует.

Политик считает, что деятельность российских спецслужб — это "колоссальная угроза" для европейских стран.

Напомним, что 23 августа 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сообщил, что российский вертолет Ми-8 приземлился на территории Украины. Вражеский борт перегнал российский пилот Максим Кузьминов, который контактировал с украинской разведкой в течение шести месяцев, чтобы сбежать из России вместе с вертолетом.

А днем 19 февраля в росСМИ появились сообщения о возможной гибели в Испании пилота-перебежчика Максима Кузьминова, который осенью 2023 года перегнал в Украину военный вертолет Ми-8 ВС РФ.

Российскому летчику Максиму Кузьминову, который передал вертолет Ми-8 Киеву в августе 2023 года и недавно умер в Испании, предлагали остаться в Украине, где он "точно был бы защищен".