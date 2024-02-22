"Защитит от всех угроз": армия ФРГ получит новые системы ПВО Skyranger 30

Данные комплексы станут промежуточным решением и будут совместимы с будущей системой ПВО NNbS. Всего Бундесвер поставит на вооружение 30 таких машин.

Бюджетный комитет немецкого Бундестага 21 февраля разрешил закупку для армии Германии мобильных систем ПВО Skyranger на базе бронеавтомобиля 8x8 Boxer. Первоначальный заказ стоимостью около 650 млн евро включает 19 зенитных установок в рамках стратегии ПВО, ориентированной на борьбу с БПЛА для непосредственной защиты на малой дистанции. Об этом сообщает Army Recognition.

Это приобретение направлено на срочное укрепление возможностей армии ФРГ по противовоздушной обороне. Хотя эти системы являются промежуточным решением, они будут совместимы с будущей системой ПВО NNbS, которая, как ожидается, будет полностью введена в эксплуатацию в конце этого десятилетия. Всего Бундесвер поставит на вооружение 30 таких комплексов.

Эксперты отмечают Skyranger 30 представляет собой модульное гибридное решение, предназначенное для противодействия всему спектру будущих воздушных угроз. Комплекс оснащен 30-мм автоматической пушкой, управляемыми ракетами, а в перспективе можут быть установлен высокоэнергетический лазер (вариант Skyranger 30 HEL).

Модуль Skyranger 30 от компании Rheinmetall

В сочетании с соответствующим набором сенсоров Skyranger 30 способен автономно контролировать воздушное пространство, выбирая наиболее подходящий вариант воздействия в зависимости от выявленной угрозы. Таким образом, Skyranger 30 может защитить от воздушных угроз мобильные подразделения, находящиеся в движении, или критически важные стационарные объекты инфраструктуры и инфраструктуры, обеспечивая соответствующую реакцию на каждую исходную ситуацию.

Производитель модуля Skyranger, концерн Rheinmetall, утверждает, что система в свое классе представляет лучший образец вооружения, так как орудие 30 mmx173 KCE производит до 20 выстрелов в секунду, а боеприпасы с программируемой временной задержкой повышают вероятность поражения даже самых мелких воздушных целей на расстоянии 3000 метров. Причем при необходимости устанавливать Skyranger можно как на сухопутные машины, так и военные суда, повышая его универсальность применения на различных платформах.

Ранее сообщалось, что компания Rheinmetall разработает для Венгрии новую версию системы противовоздушной обороны Skyranger 30 на шасси БМП Lynx. Комплекс будет иметь радиус действия 20 км и сможет поражать цели программируемыми боеприпасами.