Гроза дронов: в Германии завершили испытания комплекса ПВО Skyranger 30 (видео)

Башня Skyranger 30 является универсальной и мобильной платформой, которую можно интегрировать на различные БТРы или боевые машины.

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Компания Rheinmetall приближается к началу серийного производства комплекса противовоздушной обороны Skyranger 30 A1. Об этом сообщает пресс-служба оборонного предприятия.

Мобильный комплекс ПВО в декабре успешно прошел испытания на испытательном полигоне группы Ochsenboden в Швейцарии. Установку проверили в стационарном и мобильном режимах.

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Украина в ближайшие месяцы получит дополнительные новейшие ЗРК Skynex, — Rheinmetall

Skyranger 30A1 — это исследовательская установка, которая должна проложить путь к полной квалификации комплекса Skyranger 30 A3 в середине нынешнего года. Отмечается, что комплекс имеет модульную конструкцию, что позволит заказчику выбрать различные варианты радаров или эффекторов.

Венгрия уже заказала у Rheinmetall контракт на разработку машины на базе ББМ Lynx KF41. Дания и Германия также планируют приобрести Skyranger 30 на разных базах.

В основе комплекса Skyranger лежит револьверная пушка Oerlikon калибром 30х173 мм. Она известна огневой мощью и мощностью. Заявляется, что комплекс может работать при самых неблагоприятных погодных условиях. Комплекс сможет поражать беспилотники, чтобы прикрывать наземные войска. Система способна работать как в автономном режиме, так и в сети других комплексов. Конструкция башни позволяет интегрировать ее в различные машины, как в пилотируемые, так и беспилотные.

Напомним, 24 октября Украина образовала совместное предприятие с Rheinmetall. Планируется обслуживать технику, а дальше наладить серийное производство техники.

4 января Германия передала Украине новейший комплекс Skynex.