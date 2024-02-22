Самое большое достижение за 9 месяцев: Зеленский прокомментировал захват РФ Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский практически с линии фронта дал интервью FOX News, в котором также рассказал о самых больших победах с начала войны с Россией и отказался обсуждать какой-либо "план Б" для Украины.

Захват Авдеевки в Донецкой области является самым большим достижением Российской Федерации за последние девять месяцев войны. Такое мнение озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью главному политическому ведущему FOX News Брету Байеру.

"Зеленский, сидя всего в полумиле от российских войск и разговаривая, пока издалека был слышен артиллерийский огонь, высоко оценил работу своих войск и их невероятные достижения в отличие от единственного достижения России: взятие города Авдеевки, крупнейшего достижения Москвы за девять месяцев", — говорится в материале, который обнародовал американский телеканал.

Президент Украины практически с линии фронта рассказал о самых больших победах с начала войны с Россией и отказался обсуждать какой-либо "план Б" для Сил обороны.

"За эти два года они оккупировали Харьковскую область и сейчас мы находимся в этом регионе. Мы разблокировали Черное море, теперь у нас есть их зерновые маршруты и т.д., и мы уничтожили много кораблей Российского флота", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что последний год был для Украины "самым сложным", однако то, что было сделано — было хорошей работой.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу, 23 февраля, в 1:00 по киевскому времени в программе Брета Байера "Специальный репортаж" на телеканале FOX News выйдет интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор снимали менее чем в двух с половиной километрах от российских позиций.

9 февраля бывший телеведущий FoxNews Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором заявил, что Россия ни на кого не нападала, обвинил Украину в нежелании садиться за стол переговоров, а украинцы якобы до сих пор считают себя "русскими", а потому война будет носить элемент "гражданского" конфликта.