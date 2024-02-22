Зеленский провел Ставку: плацдарм в Крынках, линия обороны за Авдеевкой, истребители F-16

По словам главы государства, Главком Сырский рассказал о последних изменения на фронте, а начальник ГУР выступил с докладом о планах россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего, на которой встретился с главой ГУР Кириллом Будановым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом глава государства написал у себя в Telegram.

По словам Зеленского, Главком Сырский рассказал о последних изменениях на фронте.

"Ситуация по всем основным направлениям, оборонные действия и отдельные наступательные операции. Поступление и расход боеприпасов, ракет, дронов", — отметил президент.

Также с докладом о планах российских оккупантов выступил Кирилл Буданов

"Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях. Авдеевка – новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки – наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог только на дезинформационную операцию", — написал Зеленский.

Кроме того, на Ставке был отдельный закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16. Обсуждали количество первой партии истребителей и сроки получения.

"Подготовка инфраструктуры и персонала. Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов", — написал президент.

Владимир Зеленский провел Ставку Фото: Скрншот

Напомним, Зеленский прокомментировал захват РФ Авдеевки.

"За эти два года они оккупировали Харьковскую область и сейчас мы находимся в этом регионе. Мы разблокировали Черное море, теперь у нас есть их зерновые маршруты и т.д., и мы уничтожили много кораблей Российского флота", — подчеркнул Зеленский.

Также президент рассказал, что будет делать Украина, если США не одобрят помощь. По словам украинского лидера, без поддержки Вашингтона украинским бойцам будет сложнее сражаться на фронте и, как результат, будет больше жертв.