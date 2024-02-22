"С расширенной гарантией": в Госдепе пошутили над автомобилем, подаренным Путиным главе КНДР

По словам спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера, он и не подозревал, что существует такая штука как роскошный российский автомобиль.

Представитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер обвинил Москву в нарушении санкций ООН и пошутил над подарком председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну от главы Кремля Владимира Путина. Об этом пишет The Guardian.

Во вторник, 21 февраля, государственные медиа КНДР сообщили, что руководитель страны "получил в подарок автомобиль российского производства от Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что речь идет об автомобиле Aurus. По его словам, когда представитель Пхеньяна посещал космодром "Восточный", Путин лично показал ему автомобиль, и тот ему понравился.

Решение объясняется тем, что Северная Корея — сосед РФ, с которой поддерживаются отношения.

В среду, 21 февраля, на вопрос об этом подарке спикер Госдепа Мэтью Миллер сказал, что и не подозревал, что существует такая штука как роскошный российский автомобиль.

Автомобиль Aurus Фото: РИА Новости

"Надеюсь, Ким также получил расширенную гарантию. Если бы я решил купить роскошный автомобиль, не уверен, что искал бы его в России", — сказал Миллер.

Пользующаяся влиянием в Северной Корее сестра главы государства Ким Е Чжон заявила, что этот подарок показывает, что у лидеров стран особые отношения.

Напомним, что Ким Чен Ын осенью 2023 года посещал РФ и осматривал лимузин Aurus Senat, которым также пользуется Владимир Путин. Такой автомобиль оценивается в 442 тысячи долларов.

Также сообщалось, что, по данным Bloomberg, Ким Чен Ын готов к войне, но не начинает ее, поскольку Путин служит сдерживающим фактором.