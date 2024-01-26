Ким Чен Ын готов к войне, но не начинает ее: КНДР сдерживает от агрессии Путин, — Bloomberg

В СМИ назвали угрозы Северной Кореи "болтовней". Сообщается, что Ким Чен Ын готовится к войне, но развязывать ее не хочет.

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Риторика лидера Северной Кореи Ким Чен Ына свидетельствует о том, что он может готовиться к войне. Однако у главы КНДР появилась новая причина не воплощать прогнозы в реальность. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Речь идет об улучшении экономики Северной Кореи, которая достигает самого быстрого уровня роста за почти десятилетие. Такое развитие объясняется продажей оружия. Президент РФ Владимир Путин получает северокорейские баллистические ракеты, артснаряды и другое оборудование, нанося толчок изолированной санкциями экономике КНДР.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже почти два года, и появляется все больше подтверждений постоянного потока поставок оружия из Северной Кореи в Россию. Эта торговля между странами может включать более двух миллионов артиллерийских снарядов и баллистических ракет.

В СМИ отметили, что каждую баллистическую ракету можно оценить в несколько миллионов долларов. Кроме того, Кремль, вероятно, будет вынужден купить пусковые установки у КНДР. Общая стоимость боеприпасов, присланных северокорейскими партнерами в РФ, может достигать миллиардов долларов. Это — "огромная цифра" для экономики страны.

В материале указано, что бурные угрозы Ким Чен Ына относительно войны, вероятно, являются лишь "болтовней". Северная Корея открыто заявляет о готовности вести войну, но начинать ее намерения не имеет.

Журналисты предположили, что сотрудничество между КНДР и Россией будет только углубляться. Возможно, в ближайшие месяцы Путин приедет с официальным визитом в страну-партнера. Северная Корея тем временем готовится отправить Москве новые типы тактических управляемых ракет, которые помогли бы в бомбардировке Украины.

Напомним, в Bloomberg сообщали, что Ким Чен Ын может получить выгоду от применения его ракет для обстрелов Украины. Россия испытывает северокорейские ракеты "в бою", где они показывают свою эффективность.

Также в Bloomberg информировали, что президент РФ Владимир Путин посылает сигналы США о своей готовности к переговорам. Однако официальные лица Вашингтона не видят признаков того, что страна-агрессор готова прекратить войну.