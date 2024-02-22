Решение за Шольцем: Бундестаг проголосовал за рекомендацию отправить Украине Taurus, — нардеп

По словам Егора Чернева, дальнобойные ракеты могут помочь наносить точечные удары глубоко в тылу противника, поэтому необходимы Украине. Градус вопроса постепенно растет.

Немецкий Бундестаг проголосовал за рекомендацию, которая призывает выделить дополнительную помощь Украине. Речь про дальнобойные ракеты. Об этом написал народный депутат и заместитель главы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на своей странице в социальной сети Facebook 22 февраля.

По его словам, правительство Германии настаивает, чтобы в распоряжении Вооруженных сил Украины появились ракеты Taurus, дискуссии по поводу которых продолжаются уже длительное время.

"Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть Таурусов. Это — коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше", — написал Егор Чернев.

В Бундестаге проголосовали за то, чтобы выделить ракеты Taurus Украине Фото: Скриншот

Градус вопроса продолжают постепенно повышать, ведь это может помочь добиться весомых результатов. При этом окончательное решение будет за канцлером Германии Олафом Шольцем. Он пока что никак не комментировал рекомендацию, которую приняли в Бундестаге.

К слову, незадолго до этого в прошло еще одно голосование по вопросу отправки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Это было предложение парламентской группы ХДС/ХСС, которое провалилось. За проголосовали всего 182 депутата, против — 480, воздержались 5.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что правительство Германии, вероятно, отправит крылатые ракеты Taurus Украине. Правительственная коалиция подготовила непубличное предложение, которое имеет целью доставить для украинской армии больше боеприпасов и дальнобойных систем.