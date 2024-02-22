Там давно стоят российские войска: РФ может присоединить Приднестровье, — командир 3 ОШБр

Максим Жорин заявил, что Россия считает постоянную эскалацию лучшим методом держать россиян "в тонусе", а также готовить большую войну против НАТО.

Вполне реально, что Россия может официально присоединить к себе Приднестровье (так называемую "ПМР"). Там уже давно находятся российские войска. Об этом у себя в Telegram написал командир 3 ОШБр Максим Жорин.

Он отметил, что Россия считает постоянную эскалацию лучшим методом держать россиян "в тонусе", а также готовить большую войну против НАТО.

"Вместе с тем нужно учитывать, что в Приднестровье давно стоят российские войска — они и так де-факто являются частью России. Сложно понять, почему Запад все еще дает возможность существовать этому образованию. Из-за своей слабости теперь будет еще большая проблема", — написал он.

Также Жорин отметил, что Молдова могла бы обратиться за помощью к Украине.

Максим Жорин о Приднестровье Фото: Скриншот

Новая провокация в Приднестровье: что известно

Напомним, приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба заявил, что 28 февраля в Тирасполе должен состояться "съезд депутатов всех уровней", где те будут просить о сближении с Российской Федерацией. Такие мероприятия происходят в основном для принятия ключевых решений. На заседании может прозвучать просьба стать частью России якобы от лица всего народа непризнанного Приднестровья. Отдельно оппозиционер добавил, что Москва регулярно устраивала провокации на территории непризнанного государства.

В Молдове заявили, что за ситуацией внимательно следят и Офис политики реинтеграции находится в постоянном контакте с миссией ОБСЕ и другими международными партнерами.

Еще 29 января аналитики из ISW утверждали, что есть признаки "интереса" РФ к беспорядкам в Молдове.