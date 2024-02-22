Один уже не в Украине: в Печерском ТЦК могли без причин списать 24 офицера, — расследование

Анонимный источник поделился с журналистами секретным документом о том, что за время полномасштабной войны в одном из киевских территориальных центров комплектования десятки людей стали непригодными к службе. Некоторые из них вышли на связь, а военком ушел от ответа.

В одном из столичных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) безосновательно во время полномасштабной войны могли списывать офицеров. Об этом говорится в расследовании "Слiдство.Iнфо", которое было опубликовано 22 февраля.

Журналистам удалось получить от анонимных источников результаты проверки Военной службы правопорядки законности исключения из учета нескольких офицеров запаса в Печерском ТЦК и СП.

В киевском ТЦК и СП безосновательно могли списать 24 офицера Фото: Скриншот

Как минимум 24 офицера в период с 2022 по 2023 год были безосновательно списаны и теперь якобы являются непригодными к военной службе. Все лица, которые фигурируют в деле, имели звания от младшего лейтенанта до майора.

После того, как информация попала в руки журналистов, они попробовали связаться с управляющим Печерского ТЦК и СП Сергеем Калугиным, но он не хотел делиться подробностями.

В киевском ТЦК и СП безосновательно могли списать 24 офицера (глава ТЦК Сергей Калугин) Фото: Скриншот

"Смотрите, я говорю, я комментариев по телефону (не даю, — ред.). Тем более я вас не знаю, возможно вы какой-то шпион. Я комментариев никаких без разрешения пресс-службы командования Сухопутных войск давать не буду", — заявил Сергей Калугин.

В Сухопутных войсках сначала долго тянули с ответом на запрос, а потом и вовсе заявили, что они попали не по адресу и изначально нужно было обращаться к представителям оперативного командования "Север", как рассказали журналисты. В результате ответа от них так и не поступило, а в Печерском ТЦК не хотят делиться деталями посреди расследования.

В киевском ТЦК и СП безосновательно могли списать 24 офицера Фото: Скриншот

Безосновательное списание с учета в ТЦК: о ком речь

Пока новый запрос обрабатывался, расследователи решили узнать больше о личностях, которых списал столичный ТЦК и СП. Оказалось, что как минимум один из них уже не находится в Украине, ведь непригодность позволяет выехать за пределы страны.

Людей с одинаковыми фамилиями и инициалами в стране десятки, но как минимум четверых журналисты смогли идентифицировать. Речь про: лейтенантов Джуринского Олега Александровича и Шойхеденко Александра Валерьевича, старших лейтенантов Тараканова Дмитрия Геннадьевича и младшего лейтенанта Бабкова Даниила Сергеевича. К слову, первые двое из них являются успешными и медийными бизнесменами.

Далее расследователи решили связаться с ними. Олег Джуринский вместе со своими родными владеет автобизнесом и судя по публикациям в социальных сетях активно помогают армии. При общении с журналисткой списанный лейтенант ответил следующее:

"Смотрите, я не знаю, есть же наверное комиссии. Они знают, что им нужно. Если мне было сказано что-то делать — я это делал. Никакого подвоха не ищите пожалуйста в этом, потому что его здесь нет и быть не может. Поэтому обращайтесь туда, где вы можете получить с первого источника информацию. Вы мне своим звонком доставляете определенные эмоциональные неудобства. Пожалуйста, больше не звоните", — заявил Олег Джуринский по телефону.

В киевском ТЦК и СП безосновательно могли списать 24 офицера (Олег Джуринский) Фото: Скриншот

Александр Шойхеденко во время общения с журналисткой заявил, что впервые слышит про расследование и пообещал сходить в военкомат разобраться с ситуацией. При этом он не захотел по телефону называть причины по которым его списали с учета. Остальные попытки связаться с ним были провальные, а потом он и вовсе заблокировал журналистку в Telegram.

В киевском ТЦК и СП безосновательно могли списать 24 офицера (Александр Шойхеденко) Фото: Скриншот

Даниил Бабков, который также был в списке, сейчас может проживать в Великобритании, где и работает. Он не понимает, как его контакт мог попасть к журналистам, и почему вообще обязан отвечать на поставленные вопросы. Государственное бюро расследований с ним не связывалось по этому вопросу, а списан с учета он был после прохождения медицинской комиссии.

В киевском ТЦК и СП безосновательно могли списать 24 офицера (Даниил Бабков) Фото: Скриншот

Дмитрий Тараканов послал журналистов в ТЦК и СП, где они смогли бы якобы удостовериться в том, что списание было законным. На этом диалог закончился.

В киевском ТЦК и СП безосновательно могли списать 24 офицера (Дмитрий Тараканов) Фото: Скриншот

Сейчас досудебное расследование продолжает проводить Государственное бюро расследований. В Печерском ТЦК и СП так и не предоставили комментариев по этому расследованию на момент публикации материала.

Напомним, 15 февраля сообщалось, что ТЦК отправил повестку "азовцу", который уже 640 дней пребывает в плену. По словам жены пленного защитника, дежурный Салтовского РТЦК предложил ей взять отпуск и приехать в Харьков для решения вопроса с повесткой.