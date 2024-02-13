Стало много бронирований: как ТЦК проверяют освобожденных от мобилизации мужчин

Процедура бронирования мужчин от мобилизации осуществляется по определенным алгоритмам. Предприятиям критической инфраструктуры нужно иметь квалифицированных работников, рассказал начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый.

Related video

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый считает, что сейчас слишком много мужчин забронировали от призыва. Об этом он сообщил в интервью "Вечернему Киеву".

"По моему мнению, немного слишком много бронирования сейчас", — сказал Владимир Новосядлый.

Важно

Мобилизация в Украине: до какого возраста могут забрать на службу

Как осуществляется бронирование от мобилизации

Он отметил, что постановление Кабмина определяет порядок осуществления бронирования. Эта процедура осуществляется по определенным алгоритмам.

"Например, если предприятие определено критической инфраструктурой, или имеет мобилизационное задание, производит товары военного назначения и прочее, им необходимо иметь квалифицированных работников, которые будут выполнять эти задачи", — рассказал он.

По словам Новосядлого, призвав таких людей, можно наделать большего вреда государству с точки зрения обороны.

Кроме этого, предприятие должно как минимум раз в год сверять учетные данные работников с учетными данными в ТЦК и СП. Зато военкоматы не проверяют, физически ли работает человек на предприятии. Задачей ТЦК является проверка соответствия военно-учетных документов, военно-учетной специальности, своевременность обновления учетных данных и другие данные.

Напомним, заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко рассказал, что новый законопроект о мобилизации не меняет правила бронирования мужчин на коммунальных предприятиях. В частности, останется квота в 50% от общего количества военнообязанных.

Ранее сообщало, что новый законопроект о мобилизации предусматривает изменения в бронировании военнообязанных. Бронь потеряют некоторые категории госслужащих.