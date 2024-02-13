Стало багато бронювань: як ТЦК перевіряють звільнених від мобілізації чоловків

Процедура бронювання чоловіків від мобілізації здійснюється за певними алгоритмами. Підприємствам критичної інфраструктури потрібно мати кваліфікованих працівників, розповів начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий.

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Начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий вважає, що наразі занадто багато чоловіків забронювали від призову. Про це він повідомив в інтерв'ю "Вечірньому Києву".

"На мою думку, трохи занадто багато бронювання зараз", — сказав Володимир Новосядлий.

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Як здійснюється бронювання від мобілізації

Він зазначив, що постанова Кабміну визначає порядок здійснення бронювання. Ця процедура здійснюється за певними алгоритмами.

"Наприклад, якщо підприємство визначено критичною інфраструктурою, або має мобілізаційне завдання, виготовляє товари військового призначення та інше, їм необхідно мати кваліфікованих працівників, які виконуватимуть ці завдання", — розповів він.

Зі слів Новосядлого, призвавши таких людей, можна наробити більшої шкоди державі з точки зору оборони.

Крім цього, підприємство повинно щонайменше раз на рік звіряти облікові дані працівників з обліковими даними в ТЦК та СП. Натомість військкомати не перевіряють, чи фізично працює людина на підприємстві. Задачею ТЦК є перевірка відповідності військово-облікових документів, військово-облікової спеціальності, своєчасність поновлення облікових даних й інші дані.

Нагадаємо, заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко розповів, що новий законопроєкт про мобілізацію не змінює правила бронювання чоловіків на комунальних підприємствах. Зокрема, залишиться квота у 50% від загальної кількості військовозобов'язаних.

Раніше повідомляло, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає зміни в бронюванні військовозобов'язаних. Бронь втратять деякі категорії держслужбовців.