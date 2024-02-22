По словам журналистов, в Тирасполе организуют съезд депутатов всех уровней, на котором могут обратиться к Кремлю с просьбой о включении в состав РФ.

Впервые за последние 18 лет лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский решил инициировать созыв съезда депутатов всех уровней. Об этом сообщает "Київ24".

Съезд депутатов всех уровней – парламента, районных, городских, поселковых и сельских советов — подконтрольного РФ региона Молдовы Тирасполь проводит в случае каких-либо чрезвычайных решений.

Заявленным поводом созыва стало "давление со стороны Республики Молдова, что нарушает права и ухудшает социально-экономическое положение приднестровцев".

Вместе с тем оппозиционные силы допускают, что на этом съезде представители Тирасполя обратятся с просьбой к глава Кремля Владимиру Путину о присоединении Приднестровья к РФ. Путин, в свою очередь, огласит просьбу 29 февраля перед Федеральным Собранием, и ее удовлетворят.

Наступление на Одессу станет концом Приднестровья

По словам обозревателя Александра Коваленко, потенциальное наступление на Одесскую область для властей Приднестровья будет сродни самоубийству. Он объяснил, что военный контингент Тирасполя превосходит возможности сил Молдовы. Но чтобы создать угрозу Украине, ресурсов у российского анклава нет: попытки наступления на Одесскую область поставят крест на существовании отколовшейся от Молдовы части. Причем в выигрыше окажется и Молдова, и Украина, считает Коваленко.

Обозреватель Александр Коваленко — о потенциальном наступлении на Одессу

Приднестровье уже давно хочет войти в состав России

Новый съезд станет седьмым по счету. В 1990-91 годах такие мероприятия проводились четыре раза, чтобы объявить независимость, пятый — в 1995 году, чтобы утвердить "конституцию" региона.

На съезде 2006 года говорилось о референдуме о вхождении в состав РФ. Его провели в том же году. Местный центризбирком объявил, что более 97% жителей поддержали будущее вхождение Приднестровья в состав РФ.

Напомним, что, по словам командира 3 ОШБр, в Приднестровье давно находится российский контингент.

Также сообщалось, что Управление по реинтеграции правительства Молдовы заявило, что отслеживает положение в регионе и поддерживает контакты с миссией ОБСЕ и другими международными партнерами.