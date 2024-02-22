От F-16 до вступления в ЕС: Зеленский назвал 2 ключевые задачи Украины на 2024 год (видео)

По словам президента, вскоре украинские защитники смогут пересесть на современные истребители, что значительно усилит Воздушные силы. Во время заседания Ставки удалось обсудить параметры первой партии, а также сроки поставок.

В 2024 году Украина значительно усилит свои Воздушные силы и это является фундаментальной задачей на ближайшее время. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения к народу 22 февраля.

По его словам, четверг начался с проведения Ставки, на которой пошла речь не только про ситуацию на фронте, но и про другие стратегические вопросы. В том числе была затронута тема того, что вскоре ВСУ могут перейти на современные истребители F-16. На заседании прозвучал специальный доклад по этому поводу.

"Все параметры по первой партии самолетов: конкретные сроки поставки, необходимое техническое и инфраструктурное обеспечение. Детали положительные. В этом году наши Воздушные силы станут сильнее, это — фундаментальные задачи. Конкретно — это защита от российских управляемых авиабомб и в целом новые возможности на линии фронта", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства добавил, что на Ставке также он заслушал доклады от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, министра обороны Рустема Умерова, а также других чиновников, которые отвечают за вооружение. Особое внимание было уделено нескольким направлениям фронта — Авдеевскому и южному.

Цели Украины на 2024-й год: евроинтеграция

Еще одна цель Украины на текущий год — начало переговоров о вступлении в Европейский Союз. Во время вечернего обращения к народу президент поделился некоторыми деталями.

22 февраля ему удалось поговорить с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Это был достаточно конкретный разговор и максимальное внимание было уделено общим интересам европейцев.

Затронута тема усилий Украины по европейского интеграция. Они убеждены, что нужно как можно скорее утвердить переговорные рамки для Украины, которые потом будут утверждены государствами-членами ЕС.

"Цель абсолютно рациональна — уже в первой половине года, даже до июня, можем начать переговорный процесс. И это будет лучшим сигналом всем, кто не верит в Европу, что наше единение действительно крепнет", — заявил глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля за полную конструктивность. Также Европа готова помочь Киеву и Варшаве уладить ситуацию на границе. Все понимают, что необходимо договориться, ведь это в интересах каждой из сторон.

По всем фронтам продолжается работа над тем, чтобы Россия проиграла эту войну. По миру украинские военные продолжают проходить обучения, а партнеры, в частности Дания, дальше помогают Украине оборонными пакетами, которые облегчают ситуацию на поле боя. Владимир Зеленский поблагодарил всех тех, кто прилагает усилия для того, чтобы Киев одержал победу.

Напомним, 22 февраля сообщалось, что ВСУ будут иметь право атаковать из F-16 военные цели РФ за пределами Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что союзники Киева стремятся, чтобы передача истребителей произошла как можно быстрее, но их эффективность будет большей, если пилоты будут иметь высокий уровень подготовки.

Также 21 февраля в Воздушных силах объяснили, что мешает передаче F-16 Киеву. По словам спикера командования Юрия Игната, в условиях войны в Украине не могут капитально строить инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, для истребителей F-16, но самолеты смогут слетать с того, что уже есть.