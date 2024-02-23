Основной приоритет: в Пентагоне объяснили, когда передадут Украине новую партию ATACMS

Заместитель спикера ведомства Сабрина Сингх подчеркнула, что Вашингтон может передать ВСУ новую партию баллистических ракет при условии, если Конгресс одобрит законопроект о военной помощи Украине.

США готовы предоставить Украине всю необходимую военную поддержку, включая баллистические ракеты ATACMS. Однако, препятствием для этого становится отказ Конгресса утвердить соответствующий финансовый пакет для обеспечения оборонных потребностей Киева. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на ее брифинге.

Согласно заявлению спикера, основным приоритетом для Украины остаются средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы. Именно этим вопросом занималась последняя встреча Контактной группы по обороне в формате "Рамштайн".

Сингх подчеркнула, что США не исключают никаких пунктов с повестки дня, включая передачу Украине баллистических ракет ATACMS. Однако она также отметила, что Вашингтон сможет реализовать это только после того, как законопроект о военной помощи для Украины будет утвержден Конгрессом.

"Мы будем с вами столько, сколько потребуется. К сожалению, этому препятствует Конгресс. Нам действительно необходимо, чтобы Конгресс предоставил нам финансирование для того для обеспечения Украины всем необходимым оружием. Нам не только нужны дополнительные средства, нам нужен принятый бюджет. Поэтому мы работаем с Конгрессом и надеемся, что нам удастся что-то сделать", — отметила Сингх.

Напомним, 21 февраля эксперт рассказал о новых ATACMS, которые могут передать США. По словам военного обозревателя Давида Шарпа, существует другой эффективный вариант ракет с хорошим радиусом действия — высокоточные боеприпасы GLSDB с дальностью до 150-160 километров, которые также можно запускать из реактивных систем HIMARS.

3 января в западном издании Newsweek сообщили, что в США могут утилизировать ракеты ATACMS вместо того, чтобы предоставить их Украине. Американский отставной офицер армии США Бен Ходжес прокомментировал ситуацию. По его мнению, ракеты, хоть и старые, но сохранили свою работоспособность. Поэтому не нужно тратить средства американских налогоплательщиков на их уничтожение, а лучше отправить в Украину.

5 января появился комментарий представителей Пентагона о возможности утилизации ATACMS. Заявили, что ракеты не будут уничтожать, но не сообщили, планируют ли их предоставить ВСУ.