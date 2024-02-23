"Горячий привет россиянам": партизаны показали место стоянки кораблей РФ в Новороссийске (фото)

По слова советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в этом месте происходит процесс погрузки военных грузов.

Партизаны обнаружили место, где корабли причаливают в порту Новороссийска, Российская Федерация. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он сообщил, что Мариупольскому сопротивлению удалось зафиксировать место швартовки военных кораблей в порту Новороссийска — там происходит процесс погрузки военных грузов.

"НашиГлазаВезде передают горячий привет россиянам и готовятся встречать все это в портах Приазовья", — добавил он.

Партизаны показали место стоянки кораблей оккупантов в Новороссийске Партизаны показали место стоянки кораблей оккупантов в Новороссийске

Напомним, что в декабре 2023 года в районе бухты Новороссийска прозвучали взрывы, после которых на противоположном берегу вспыхнул пожар. Также жители города слышали звуки стрельбы автоматического оружия.

Ранее сообщалось, что после серии успешных атак по кораблям Черноморского флота РФ, оккупанты перевели носители крылатых ракет и подводные лодки в Новороссийск. Однако на этой базе, отметил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, нет логистики для загрузки ракет.

При этом капитан запаса первого ранга ВМС Украины Андрей Рыженко сообщил Фокусу, что даже сделав передислокацию трети своего Черноморского военного флота в Новороссийск и Абхазию оккупанты не смогут гарантировать его безопасность, потому что все помнят пример "Оленегорского горняка", который был атакован ВМС Украины в августе этого года в Новороссийске.