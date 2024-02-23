"Появятся в нашем небе": Зеленский показал обучение украинских пилотов на F-16 (видео)

В настоящее время пилоты ВС ВСУ проходят обучение на многоцелевых истребителях на базе Скрюдструп в Дании.

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как украинские пилоты продолжают интенсивные тренировки на истребителях F-16 на базе Скрюдструп в Дании. Об этом стало известно из его Telegram.

"Все украинцы ждут день, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины", — сообщил Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что он благодарен коалиции F-16, которая приближает день, когда ВСУ получат истребители.

Напомним, 22 февраля сообщалось, что ВСУ будут иметь право атаковать из F-16 военные цели РФ за пределами Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что союзники Киева стремятся, чтобы передача истребителей произошла как можно быстрее, но их эффективность будет большей, если пилоты будут иметь высокий уровень подготовки.

Также 21 февраля в Воздушных силах объяснили, что мешает передаче F-16 Киеву. По словам спикера командования Юрия Игната, в условиях войны в Украине не могут капитально строить инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, для истребителей F-16, но самолеты смогут слетать с того, что уже есть.