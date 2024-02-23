Пять БПЛА попали по агропредприятию на Харьковщине: под завалами находятся телята (фото)

Председатель областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате попадания погибло 15 коров, информации о пострадавших гражданах не поступало. В прокуратуре начали досудебное расследование.

Ночью 22 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по территории Украины беспилотными летательными аппаратами. В частности пять вражеских БПЛА атаковали село на Харьковщине, есть повреждения и разрушения. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Он уточнил, что за прошедшие сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано, однако артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Двуречная, Ивановка и другие.

ВС РФ попали по селу на Харьковщине

Синегубов отметил, что в 23:15 зафиксировали попадание в селе Мокрая Ракитная Харьковского района. В результате ударов беспилотников противника повреждено частное агропредприятие.

"Выявлено 5 мест попаданий, повреждены складской ангар, погибло 15 коров. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

В то же время, в Харьковской областной прокуратуре добавили, что в результате попаданий по территории агропредприятия в с. Мокрая Ракитная повреждения и разрушения получили складские помещения, хозяйственные постройки, техника указанного сельскохозяйственного предприятия.

"Один из беспилотников попал в коровник: под завалами, вероятно, находятся телята. Предварительно, Российская Федерация атаковала село пятью БПЛА", — добавляют в заметке.

Сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также в прокуратуре уточнили, что в течение суток противник пять раз проводил наступательные действия в районе Синьковки и Табаевки. Без успехов для него.

Удары по Украине

Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали и Одесскую область и Днепр с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что российские оккупанты запустили по Одесской области ударные дроны типа Shahed-131/136 и ракеты типа Х-31П и Х-22. Украинская ПВО уничтожила девять БПЛА, а ракета потеряла боевую способность в воздухе. В результате вражеской атаки погибли три человека.

Кроме того, по словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, оккупанты запустили по региону дроны типа Shahed. Произошло попадание по многоэтажке в Днепре. Известно о 8 травмированных.

Напомним, 22 февраля стало известно, что часть домов в Кривом Роге осталась без теплоснабжения из-за воздушных ударов российских военных. В некоторых квартирах температура держится на уровне 14-16 градусов.

В тот же день представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 8 тысяч ракет различных типов и 4637 БПЛА типа Shahed.