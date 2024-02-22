"Пар из рота идет": часть жителей Кривого Рога три недели без отопления из-за ударов ВС РФ (видео)

Местные жители рассказали, что температура в квартире 14-16 градусов по Цельсию. Им приходится греться с помощью электрических обогревателей.

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Из-за воздушных ударов ВС РФ часть домов в Кривом Роге остались без теплоснабжения. По словам местных жителей, в квартирах 14-16 градусов по Цельсию. Об этом сообщает "Суспільне".

Как рассказала жительница многоэтажки Виктория Ковалева, в ее квартире нет отопления уже три недели. По ее словам, ей приходится греться электрическим обогревателем.

"Температура — 14 градусов, не больше", — сказала она.

В материале говорится, что с такой же ситуацией столкнулась криворожанка Ирина Сагай. Она уже ждет больших платежек за электроэнергию – около 1000 гривен.

" У нас не было где-то неделя отопления, потом включили, а потом выключили. Сейчас в квартире где-то 16 градусов", — рассказала женщина.

Еще одна жительница Кривого Рога Юлия Конивец сказала, что сильно переживает за свою двухлетнюю дочь, ведь в квартире очень холодно, а на стенах появилась плесень.

"У нас уже три недели нет отопления, мы сидим в доме так, что пара изо рта идет. Просто страшно, маленький ребенок мерзнет, даже спокойно ванну принять нельзя", — сказала она.

Жители Кривого Рога без отопления: когда решат проблему

По словам журналистов, трубы в этом доме осматривала бригада КП Теплоцентраль. Однако комментировать ситуацию на камеру специалисты отказались.

Как рассказал журналистам глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что аварийные бригады работают круглые сутки, чтобы восстановить сети. Одной из проблем является разрушение Каховской ГЭС, а также перебои с электричеством из-за атак ВС РФ.

Часть жителей Кривого Рога три недели без отопления

Напомним, 3 февраля в Кривом Роге Днепропетровской области были введены аварийные отключения электричества после очередной атаки ВС РФ. Тогда противник атаковал мирные города Украины при помощи дронов-камикадзе и Кривой Рог не стал исключением. Силам ПВО удалось уничтожить 9 БПЛА из 14, 5 из которых в Днепропетровской области.

Также СМИ сообщили, что российские оккупанты начали применять новые крылатые ракеты Х-69. По словам экспертов, ракеты Х-69 по сравнению с другими российскими тактическими авиабоеприпасами, особенно с планирующими бомбами, которые сейчас широко используются российскими оккупантами, предлагают значительный скачок в возможностях.