Российские оккупанты начали применять новые крылатые ракеты Х-69: что о них известно (видео, фото)

По словам экспертов, ракеты Х-69 по сравнению с другими российскими тактическими авиабоеприпасами, особенно с планирующими бомбами, которые сейчас широко используются российскими оккупантами, предлагают значительный скачок в возможностях.

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Во время недавнего массированного ракетного обстрела украинской инфраструктуры россияне запустили новую модификацию крылатой ракеты — так называемую "квадратную" ракету Х-69. Об этом сообщило издание The War Zone.

О применении трех ракет этого типа также информировал украинский ресурс мониторинга воздушных угроз. Сейчас обломки одной из таких ракет исследуют в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ).

Что известно о ракете воздушного базирования Х-69

Эта ракета — результат модификации ракеты Х-59МК2, которую разработала компания "Радуга", входящая в российскую корпорацию "Тактическое ракетное оружие". Долгое время эта ракета находилась в разработке, но полномасштабная российско-украинская война обострила потребность в высокоточном дальнобойном вооружении и, очевидно, процесс разработки и производства ускорили. В феврале 2023 года Международный институт стратегических исследований заявил, что Х-69, "вероятно, находится на завершающей стадии разработки или на стадии производства".

Известно, что ракета входит в комплекс вооружения российского истребителя Су-57, поэтому, возможно, пуски происходили именно с него. Однако все же не стоит исключать, по мнению военных экспертов, возможность использования ракеты с другого воздушного носителя — Су-30МК, Су-34, Су-35С, МиГ-35С и МиГ-29К. В то же время источники сайта "Милитарный" подтвердили, что новейшие российские истребители пятого поколения дежурят в российском воздушном пространстве у украинских границ, но не заходят в украинское воздушное пространство.

Изображение теоретического размещения Х-69 на Су-57 Фото: Militarnyi

Этот тип ракет российские агрессоры, по данным специалистов, начали активно применять по территории Украины с 2023 года, хотя были сообщения о том, что РФ готовила эту ракету на экспорт. Как говорят эксперты, похоже, что ни один заказчик не приобрел модернизированную ракету Х-59МК2.

Х-69 прежде всего предназначена для поражения защищенных целей с известными координатами и имеет дальность действия почти 300 км. Перед полетом в ракету можно запрограммировать одну или несколько целей, а координаты, как сообщается, также загрузить в систему наведения ракеты, как только самолет-носитель окажется в воздухе.

С точки зрения возможностей Х-69 ранее сравнивали со Storm Shadow и его французским аналогом SCALP EG, который может летать на расстояние около 250 км. Тем не менее, по сравнению с некоторыми другими российскими тактическими авиационными боеприпасами, особенно со специальными планирующими бомбами, которые сейчас широко используются, Х-69 действительно предлагает значительный скачок в возможностях.

"Х-69 будет намного точнее, а также предложит значительно большую дальность и живучесть, хоть и будет стоить намного дороже", — уточняют эксперты.

Ракета Х-59МК2 на выставке "МАКС-2009" Фото: Militarnyi

Характеристики ракеты Х-69

Прототип ракеты Х-60 — Х-59МК2 — был очень похож на предыдущую противокорабельную ракету Х-59МК. Основное отличие заключалось в системе наведения: активная радиолокационная головка самонаведения была заменена инерциальной навигационной системой, совмещенной с GPS/ГЛОНАСС и электрооптической цифровой системой корреляции зоны наведения (DSMAC) для подлета к цели. Как предполагают военные эксперты, система наведения была позаимствована у другого изделия "Радуги" — крылатой ракеты Х-555.

Позже, в 2015 году, Х-59МК2 была полностью переработана с использованием stealth-элементов. Однако фактически неизменной осталась лишь система наведения.

Иллюстративное изображение Х-69 Фото: Militarnyi

Корпус ракеты имеет коробчатое трапециевидное сечение, приспособленный для размещения во внутреннем отсеке Су-57, хотя есть возможность подвеса на внешних пилонах.

В верхней части корпуса находится пара выдвижных крыльев, которые раскрываются в полете. Турбовентиляторный двигатель теперь размещается в корпусе ракеты, в отличие от двигателя Х-59МК2, который размещался во внешней гондоле.

Россияне заявляют, что ракета несет боевую часть весом 310 килограммов при полной массе ракеты в 710 килограммов. Максимальная дальность поражения составляет 290 километров, а скорость полета — около 700-1000 километров в час. То есть ракета относится к малозаметным.

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12 февраля начальник Службы разведки при Министерстве обороны Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенс заявил, что Россия "берет верх" в военном плане в Украине благодаря поддержке со стороны КНДР и Китая.

Напомним, что 7 февраля 2024 года россияне применили и другое новейшее вооружение для удара по Киеву — противокорабельную ракету "Циркон".