Російські окупанти почали застосовувати нові крилаті ракети Х-69: що про них відомо (відео, фото)

За словами експертів, ракети Х-69 порівняно з іншими російськими тактичними авіабоєприпасами, особливо із планувальними бомбами, які зараз широко використовуються російськими окупантами, пропонують значний стрибок у можливостях.

Related video

Під час нещодавнього масованого ракетного обстрілу української інфраструктури росіяни запустили нову модифікацію крилатої ракети — так звану "квадратну" ракету Х-69. Про це повідомило видання The War Zone.

Про застосування трьох ракет цього типу також інформував український ресурс моніторингу повітряних загроз. Наразі уламки однієї з таких ракет досліджують у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (КНДІСЕ).

Що відомо про ракету повітряного базування Х-69

Ця ракета — результат модифікації ракети Х-59МК2, яку розробила компанія "Радуга", що входить до російської корпорації "Тактическое ракетное оружие". Тривалий час ця ракета перебувала в розробці, але повномасштабна російсько-українська війна загострила потребу у високоточному далекобійному озброєнні, і, вочевидь, процес розробки та виробництва пришвидшили. У лютому 2023 року Міжнародний інститут стратегічних досліджень заявив, що Х-69, "імовірно, перебуває на завершальній стадії розробки або на стадії виробництва".

Відомо, що ракета входить до комплексу озброєння російського винищувача Су-57, тож можливо, пуски відбувалися саме з нього. Однак усе ж не варто виключати, на думку військових експертів, можливість використання ракети з іншого повітряного носія — Су-30МК, Су-34, Су-35С, МіГ-35С і МіГ-29К. Водночас джерела сайта "Мілітарний" підтвердили, що новітні російські винищувачі п’ятого покоління чергують у російському повітряному просторі біля українських кордонів, але не заходять в український повітряний простір.

Зображення теоретичного розміщення Х-69 на Су-57 Фото: Militarnyi

Цей тип ракет російські агресори, за даними фахівців, почали активно застосовувати по території України з 2023 року, хоча були повідомлення про те, що РФ готувала цю ракету на експорт. Як кажуть експерти, схоже, що жоден замовник не придбав модернізовану ракету Х-59МК2.

Х-69 насамперед призначена для ураження захищених цілей із відомими координатами та має дальність дії майже 300 км. Перед польотом у ракету можна запрограмувати одну або кілька цілей, а координати, як повідомляється, також завантажити в систему наведення ракети, щойно літак-носій опиниться в повітрі.

Із погляду можливостей Х-69 раніше порівнювали із Storm Shadow та його французьким аналогом SCALP EG, який може літати на відстань близько 250 км. Проте, порівняно з деякими іншими російськими тактичними авіаційними боєприпасами, особливо зі спеціальними планувальними бомбами, які зараз широко використовуються, Х-69 дійсно пропонує значний стрибок у можливостях.

"Х-69 буде набагато точніше, а також запропонує значно більшу дальність і живучість, хоч і коштуватиме набагато дорожче", — уточняють експерти.

Ракета Х-59МК2 на виставці "МАКС-2009" Фото: Militarnyi

Характеристики ракети Х-69

Прототип ракети Х-60 — Х-59МК2 — був дуже схожий на попередню протикорабельну ракету Х-59МК. Основна відмінність полягала в системі наведення: активна радіолокаційна головка самонаведення була замінена інерціальною навігаційною системою, поєднаною з GPS / ГЛОНАСС і електрооптичною цифровою системою кореляції зони наведення (DSMAC) для підльоту до цілі. Як припускають військові експерти, система наведення була запозичена в іншого виробу "Радуги" — крилатої ракети Х-555.

Пізніше, у 2015 році, Х-59МК2 була повністю перероблена з використанням stealth-елементів. Проте фактично незмінною залишилася лише система наведення.

Ілюстративне зображення Х-69 Фото: Militarnyi

Корпус ракети має коробчатий трапецієподібний переріз, пристосований для розміщення у внутрішньому відсіку Су-57, хоча є можливість підвісу на зовнішніх пілонах.

У верхній частині корпусу розташована пара висувних крил, які розкриваються в польоті. Турбовентиляторний двигун тепер розміщується в корпусі ракети, на відміну від двигуна Х-59МК2, який розміщувався в зовнішній гондолі.

Росіяни заявляють, що ракета несе бойову частину вагою 310 кілограмів за повної маси ракети в 710 кілограмів. Максимальна дальність ураження становить 290 кілометрів, а швидкість польоту — близько 700-1000 кілометрів за годину. Тобто ракета належить до малопомітних.

Важливо

Балістичні ракети з КНДР вбили 24 українців: СБУ показала докази (фото, відео)

12 лютого начальник Служби розвідки при Міністерстві оборони Норвегії віцеадмірал Нільс Андреас Стенсенс заявив, що Росія "бере гору" у військовому плані в Україні завдяки підтримці з боку КНДР і Китаю.

Нагадаємо, що 7 лютого 2024 року росіяни застосували й інше новітнє озброєння для удару по Києву — протикорабельну ракету "Циркон".