Не "чудо-зброя": які недоліки має ракета "Циркон", якою били по Києву, — експерт

Розмір вирви від ракети "Циркон" продемонстрував її нездатність завдати серйозних руйнувань. Крім того, вона промахується і летить мимо цілі, наголосив директор інституту судових експертиз Олександр Рувін

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Північнокорейські балістичні ракети "Циркон", якими РФ обстріляла Київ та Київську область, не мають бойових характеристик, заявлених виробником. Внаслідок цього російське командування не зможе влучити ними по бажаних цілях на суші і, якщо виникне потреба, на морі. Про особливості ракет, які почала використовувати Росія, розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін на порталі "Вечірній Київ".

Рувін пояснив, що науковці КНДІСЕ вивчили уламки ракет "Циркон", оскільки до них надходять зразки усіх видів зброї, які ЗС РФ застосовує проти українців. Під час аналізу врахували інформацію від українського командування про наслідки удару по Київщині — про точки влучання, про особливості вибуху. В підсумку, зробили висновок про низькі тактико-технічні характеристики ракет, які КНДР надала Росії.

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Ракета 3М22 "Циркон" має три недоліки, пояснив експерт.

По-перше, ракета не летить з заявленою швидкістю 8-9 Махів (до 11 тис. км/год.). Натомість у момент удару вона має швидкість у чотири рази меншу — до 2,5 тис. км/год

По-друге, "Циркон" було збито українськими комплексами ППО, при чому подія сталась далеко від можливих цілей, по яких міг би вдарити ворог. Зокрема, одну ракети знешкодили у Дніпровському районі Києва, друга — під Вишневим: у обох випадках постраждали цивільні будинки.

По-третє, північнокорейська ракета, згідно з задумом, має нести 400 кг вибухівки, якої має вистачити для знищення авіаносця. Натомість за розміром вирви стало зрозуміло, що вона не має руйнівної сили, заявленої конструкторами. Тим часом головне призначення "Циркона" — знищувати кораблі, а не цивільні будинки.

"Російський "Циркон", прийнятий на озброєння у 2023 році, виявився зовсім не унікальним. Налякати Україну та її союзників новою "чудо-зброєю" не вдалося", — резюмував Рувін.

Ракета Циркон — деталі

Зазначимо, перший зафіксований випадок використання ракети "Циркон" відбувся 7 лютого 2024 року. Ракету запустили з Криму, вона пролетіла близько 500 км і потрапила під удар ППО на Київщині. Згодом в Міноборони Великої Британії зауважили, що для пуску ЗС РФ використали установку К-300 "Бастіон". Також британці стверджували, що північнокорейська ракета може стати "серйозним викликом" для української системи ППО.

3М22 "Циркон" — гіперзвукова ракета, здатна летіти по балістичній траєкторії, підтвердив речник Повітряного командування Юрій Ігнат. Дальність до цілі — від 400 до 1 000 км.

Нагадуємо, ЗС РФ після удару 7 лютого не використовували північнокорейських ракет. Натомість 15 лютого відбувся масований удар з використанням крилатих ракет морського базування "Калібр", балістичних "іскандерів" та авіаракет Х-101. В Повітряних силах відзвітували, що вдалось збити 13 з 23 російських цілей. Однак з ракет дісталась до Львівщини та повністю знищила електропідстанцію, — розповіли в державній адміністрації.