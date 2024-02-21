Не "чудо-оружие": какие недостатки имеет ракета "Циркон", которой били по Киеву, — эксперт

Размер воронки от ракеты "Циркон" продемонстрировал ее неспособность нанести серьезные разрушения. Кроме того, она промахивается и летит мимо цели, подчеркнул директор института судебных экспертиз Александр Рувин.

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Северокорейские баллистические ракеты "Циркон", которыми РФ обстреляла Киев и Киевскую область, не имеют боевых характеристик, заявленных производителем. Вследствие этого российское командование не сможет попасть ими по желаемым целям на суше и, если возникнет необходимость, на море. Об особенностях ракет, которые начала использовать Россия, рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин на портале "Вечерний Киев".

Рувин пояснил, что ученые КНИИСЭ изучили обломки ракет "Циркон", поскольку к ним поступают образцы всех видов оружия, которые ВС РФ применяет против украинцев. При анализе учли информацию от украинского командования о последствиях удара по Киевской области — о точках попадания, об особенностях взрыва. В итоге, сделали вывод о низких тактико-технических характеристиках ракет, которые КНДР предоставила России.

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Ракета 3М22 "Циркон" имеет три недостатка, пояснил эксперт.

Во-первых, ракета не летит с заявленной скоростью 8-9 Махов (до 11 тыс. км/ч.). Вместо этого в момент удара она имеет скорость в четыре раза меньшую — до 2,5 тыс. км/ч

Во-вторых, "Циркон" был сбит украинскими комплексами ПВО, причем событие произошло далеко от возможных целей, по которым мог бы ударить враг. В частности, одну ракету обезвредили в Днепровском районе Киева, вторую — под Вишневым: в обоих случаях пострадали гражданские дома.

В-третьих, северокорейская ракета, согласно замыслу, должна нести 400 кг взрывчатки, которой должно хватить для уничтожения авианосца. Но по размеру воронки стало понятно, что она не имеет разрушительной силы, заявленной конструкторами. Между тем главное назначение "Циркона" — уничтожать корабли, а не гражданские дома.

"Российский "Циркон", принятый на вооружение в 2023 году, оказался совсем не уникальным. Напугать Украину и ее союзников новым "чудо-оружием" не удалось", — резюмировал Рувин.

Ракета Циркон — детали

Отметим, первый зафиксированный случай использования ракеты "Циркон" состоялся 7 февраля 2024 года. Ракету запустили из Крыма, она пролетела около 500 км и попала под удар ПВО в Киевской области. Впоследствии в Минобороны Великобритании отметили, что для пуска ВС РФ использовали установку К-300 "Бастион". Также британцы утверждали, что северокорейская ракета может стать "серьезным вызовом" для украинской системы ПВО.

3М22 "Циркон" — гиперзвуковая ракета, способная лететь по баллистической траектории, подтвердил спикер Воздушного командования Юрий Игнат. Дальность до цели — от 400 до 1 000 км.

Напоминаем, ВС РФ после удара 7 февраля не использовали северокорейских ракет. Зато 15 февраля состоялся массированный удар с использованием крылатых ракет морского базирования "Калибр", баллистических "Искандеров" и авиаракет Х-101. В Воздушных силах отчитались, что удалось сбить 13 из 23 российских целей. Однако из ракет добралась до Львовщины и полностью уничтожила электроподстанцию, — рассказали в государственной администрации.