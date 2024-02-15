Обстрел Львова: в результате ракетного удара полностью уничтожена электроподстанция, — ОВА

По словам руководителя обладминистрации Максима Козицкого, в результате инцидента в некоторых зданиях исчез свет. Взрывная волна выбила окна и повредила автомобили.

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В четверг, 15 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову, в результате чего была уничтожена электроподстанция. В результате попадания по объекту энергетики возник пожар. Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Было попадание в электроподстанцию во Львове. Из-за этого начался пожар на площади ориентировочно 150 квадратных метров", – отметил Козицкий.

В ОГА уточнили, что в тушении пожара принимало участие 29 пожарных и привлечением 6 единиц техники — процесс затянулся на два часа. Однако в результате удара ракеты была уничтожена подстанция.

"Подстанция полностью уничтожена. Офисные помещения, которые питались от нее, сейчас получают электроэнергию от генераторов", – добавил Козицкий.

По данным ОВА, на данный момент нет информации о погибших или пострадавших на данном объекте.

Также Козицкий рассказал и о последствия обстрела гражданской инфраструктуры.

"Взрывной волной выбило окна в около 30 домах на пяти улицах. Повреждены автомобили, которые припарковали рядом", – сообщил руководитель ОВА.

По его заявлению, к медицинской помощи обратились три человека, проживающих в этих домах.

Козицкий также сообщил о успешной работе ПВО во время атаки. Он подчеркнул, что в зону ответственности Воздушного командования "Запад", охраняющую небо над восьмью областями на западе Украины, прибыло 14 вражеских ракет. Из них 8 были сбиты воинами противовоздушной обороны.

Обстрел Львова 15 февраля: что известно

В результате российской утренней атаки 15 февраля во Львове три человека получили ранения. Повреждены 18 жилых домов, в том числе две школы и садик. Выбито более 400 окон. Есть попадание в объект инфраструктуры.

В городе временно перекрыли для транспорта Научную улицу. Там в 16 жилых домах взрывная волна выбила часть окон. Повреждены машины, которые были припаркованы рядом.

Напомним, утром 15 февраля ВС РФ ударили по Украине ракетами различных типов — баллистическими, а также крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" и крылатыми ракетами Х-101. Силы ПВО уничтожили все ракеты, которые летели на Киев, сообщили в КГВА. Разрушений и жертв нет.