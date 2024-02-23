Пострадала инфраструктура, есть раненые: первые подробности ночной атаки БПЛА

По данным мониторинговых каналов, под удар российских беспилотников попали Одесса, Харьков и Днепр. Обстрел длился четыре часа.

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Вечером 22 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами. Об этом стало известно из Telegram-канала Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В 21:00 появилось предупреждение об угрозе БПЛА в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, сообщалось о группе дронов, которая движется из акватории Черного моря в сторону Одесской области.

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Позже ВС ВСУ также заявили об угрозе вражеских дронов в Херсонской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.

В 01:50 мониторинговый Telegram-канал monitor сообщил об отбое угрозы БПЛА. По его информации, российские дроны были запущены из Приморско-Ахтарска. Авторы канала отметили, что атка БПЛА длилась 4 часа. Под ударом находились Одесса, Харьков и Днепр.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал в Telegram, что в результате ночной атаки беспилотников, в Одессе начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

"Есть информация о пострадавших людях. Данные и количество уточняются. На месте работают все соответствующие службы", — написал чиновник.

Местные Telegram каналы также сообщали о взрывах в районе Днепра.

Напомним, по данным представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната от 22 февраля, с начала полномасштабной войны ВС РФ выпустили по территории Украины более 8 000 ракет различных типов и 4 637 "Шахедов".

По данным СМИ, во время недавнего массированного ракетного обстрела украинской инфраструктуры россияне также запустили новую модификацию крылатой ракеты — так называемую "квадратную" ракету Х-69.