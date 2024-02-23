Постраждала інфраструктура, є поранені: перші подробиці нічної атаки БПЛА

За даними моніторингових каналів, під удар російських безпілотників потрапили Одеса, Харків і Дніпро. Обстріл тривав чотири години.

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Увечері 22 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами. Про це стало відомо з Telegram-каналу Повітряні сили Збройних сил України.

О 21:00 з'явилося попередження про загрозу БПЛА в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Крім того, повідомлялося про групу дронів, яка рухається з акваторії Чорного моря в бік Одеської області.

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Пізніше ЗС ЗСУ також заявили про загрозу ворожих дронів у Херсонській, Миколаївській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.

О 01:50 моніторинговий Telegram-канал monitor повідомив про відбій загрози БПЛА. За його інформацією, російські дрони були запущені з Приморсько-Ахтарська. Автори каналу зазначили, що атака БПЛА тривала 4 години. Під ударом перебували Одеса, Харків і Дніпро.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер написав у Telegram, що внаслідок нічної атаки безпілотників в Одесі почалася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.

"Є інформація про постраждалих людей. Дані та кількість уточнюються. На місці працюють усі відповідні служби", — написав чиновник.

Місцеві Telegram-канали також повідомляли про вибухи в районі Дніпра.

Нагадаємо, за даними представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната від 22 лютого, від початку повномасштабної війни ЗС РФ випустили по території України понад 8 000 ракет різних типів і 4 637 "Шахедів".

За даними ЗМІ, під час нещодавнього масованого ракетного обстрілу української інфраструктури росіяни також запустили нову модифікацію крилатої ракети — так звану "квадратну" ракету Х-69.