Численность будет уходить в "минус": в РФ назревает проблема при ударах КАБами, — эксперт

По словам военного аналитика Александра Коваленко, за все время полномасштабной войны в Украине ВКС РФ потеряли 25 фронтовых бомбардировщиков-истребителей Су-34.

В России в настоящее время производится примерно один истребитель в месяц. Украинским военным необходимо поражать два-три российских истребителя, чтобы ослабить возможность Москвы восстановить свои потери. Об этом рассказал военный аналитик Александр Коваленко

"Согласно верифицированным данным, за все время полномасштабной войны в Украине, ВКС РФ потеряли 25 фронтовых бомбардировщиков недо-истребителей Су-34. При этом последняя верификация потерь датирована 22 декабря 2023 года. Согласно же не верифицированным данным ВКС РФ потеряли за два года более 50 Су-34 уничтоженными и поврежденными", — сказал Коваленко.

Также он отметил, что к моменту начала полномасштабного вторжения в Украину Военно-космические силы России располагали 110 истребителями Су-34, при этом менее 100 из них были готовы к боевым действиям.

"Между тем, Россия продолжает производить Су-34 и ее потенциал — это эскадрилья в год, то есть от 10 до 12 самолетов, или 1 самолет в месяц. Иными словами, если потери Су-34 будут выведены на уровень 2-3 самолета в месяц, компенсировать их потери производством будет невозможно, а общая численность будет уходить в "минус", — объяснил эксперт.

Согласно его заявлению, при аварийной ситуации, связанной с потерей Су-34, существует значительный риск гибели пилота, учитывая, что подготовка пилота на истребителе занимает от 5 до 10 лет обучения, постоянных тренировок и накопления опыта в практических миссиях.

"Интересно и то, что если даже пилоту удается катапультироваться, то еще не факт, что после приземления он выживет", — сказал он.

По словам Коваленко, российские кресла пилотов не всегда обеспечивают должную защиту, и при аварийной посадке истребителя Су-34 пилоты часто подвергаются серьезным травмам, включая переломы шеи, позвоночника и конечностей. Это создает риск возникновения проблем у Военно-космических сил России с их основным боевым истребителем, используемым для нанесения ударов с применением корректируемых авиабомб (КАБ), поскольку стабильные потери Су-34 могут нарушить их боеспособность.

Пост Александра Коваленко

Напомним, ранее представитель ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в результате сбивания российских самолетов украинскими Силами обороны вражеская авиация значительно уменьшила свою активность в воздушном пространстве.

Кроме того Юрий Игнат рассказал, что российские оккупанты в своих попытках захватить территорию Украины периодически используют управляемые авиационные бомбы. В Воздушных силах средства для противодействия носителям КАБов.