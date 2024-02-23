"Ситуация специфическая": оккупанты изменили направление атаки на Ласточкино, — боец ВСУ

Противник пытался с востока захватить населенный пункт вблизи Авдеевки, однако у него не получилось из-за минных полей и хорошо подготовленной обороны украинских войск.

В районе Авдеевки не уменьшаются вражеские атаки, а оккупанты изменили направление, с которого атаковали Ласточкино. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"На Авдеевке не стало легче. Активные бои продолжаются. Не перебросили они свои войска под Роботино, потому что определенные группировки войск п**оров стоят на Запорожском направлении еще во время активной фазы боев за город Авдеевка. Ситуация специфическая, ведь противник пытался с востока захватить населенный пункт Ласточкино, что у него не получилось, из-за минных полей и грамотной обороны наших войск", — проинформировал он.

"Алекс" также добавил, что ВС РФ сейчас пытаются обойти минные поля через Северное и в направлении Орловки.

"И на юге, и на севере от Ласточкино противник имеет успех, особенно на юге", — подытожил военный.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 23 февраля отмечалось, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", на Авдеевском направлении, украинские воины отбили 10 атак врага в районах Орловки, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области. Конкретно о Ласточкино речь не шла.

Напомним, что российские военные заявили, что оккупанты якобы смогли захватить Северное и на 40% оккупировать Первомайское. Позиционные бои в течение суток продолжались в районе Степного, Бердичев, Орловки, Ласточкино, Северного, Первомайского, Невельского.

Ранее сообщалось, что ВС РФ пошли в наступление на Ласточкино колонной бронетехники. Они пытались штурмовать позиции 225-й ОШБр силами 6 БМП и 1 танка. ВСУ "нейтрализовали" вражескую пехоту сбросами с дронов.